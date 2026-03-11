El live action de 'Enredados' ya tiene a su Rapunzel, Flynn Rider y Madre Gothel

Con Gothel, Disney termina de definir al trío principal que liderará la adaptación del emblemático filme animado

Tras la confirmación de Kathryn Hahn como Madre Gothel, Disney hacia oficial al "trio de oro" que protagonizará la nueva adaptación live action de Tangled (Enredados). El proyecto se suma a la creciente lista de reinterpretaciones bajo este formato dentro del estudio, una estrategia que también incluye títulos como Moana y Hércules, previstos para llegar a los cines entre 2026 y los años posteriores.

Esta nueva versión retomará la historia de Rapunzel, la joven princesa de una larga cabellera mágica que ha pasado toda su vida encerrada en una torre bajo la tutela de la manipuladora Madre Gothel. Cuyo mundo cambia cuando conoce a Flynn Rider, un carismático ladrón que termina convirtiéndose en su inesperado aliado en una aventura fuera del reino.

Aunque Disney aún no ha revelado demasiados detalles sobre posibles cambios narrativos, el proyecto apunta a mantener el espíritu de aventura, romance y humor que convirtió a la película animada en un clásico moderno del estudio.

Kathryn Hahn, la villana de esta historia

Para los fanáticos, Kathryn Hahn fue la elección perfecta para el personaje aun sobre nombres como Scarlett Johansson. Cortesia

El anuncio más reciente llegó con la confirmación de Kathryn Hahn como la icónica villana, Madre Gothel. La actriz, conocida por su rol de Agatha Harkness dentro de producciones originales de Marvel como WandaVision y Agatha All Along, reveló su participación a través de un reel en redes sociales siguiendo inicialmente el trend outfit of the day (OOTD), publicado en colaboración con las cuentas oficiales de Disney.

En la publicación, Hahn pone especial énfasis en la camisa oversized con estampado del personaje que interpretará, un mensaje claro, directo e inmediato. De hecho la actriz ha cambiado su biografía de Instagram a "mama knows better", referenciando la canción que canta la villana en una de las escenas más emblemáticas de la película: Madre sabe bien.

El video rápidamente generó reacciones entre fanáticos y colegas de la industria. Entre quienes celebraron el anuncio destacan sus coestrellas Milo Manheim, quien interpretará a Flynn Rider, afirmando que "no pude esperar para ser apuñalado" por la actriz, un claro guiño a la película animada original. Reacción a la que se sumó la propia Rapunzel (Teagan Croft) refiriéndose a ella como "madre".

El post también llegó a ojos de otras figuras de la escena actoral como Joe Locke (Heartstopper) y Madelyn Cline (Outer Banks), llenándose de numerosos comentarios de seguidores y ajenos que destacaron la idónea elección de Hahn para encarnar a una de las villanas más recordadas de la animación.

Las reacciones al anuncio de "Mother Hahn" comprenden desde el propio Disney hasta actores de producciones fuera del estudio. EXPRESO

Croft y Manheim: la pareja que liderará la historia

Junto a Hahn, el live action estará encabezado por Teagan Croft y Milo Manheim, quienes darán vida a Rapunzel y Flynn Rider respectivamente.

El anuncio oficial de la pareja lo hizo Disney Studios vía Instagram el 7 de enero de 2026. Cortesia

Croft es conocida por su trabajo en la serie Titans, donde interpretó a Raven, un papel que la posicionó como una de las jóvenes actrices más reconocidas del género fantástico en televisión.

Respeto mucho a Flynn y a esta película, es una de mis favoritas Milo Manheim Actor

Manheim, por su parte, ya es una figura familiar para el público de Disney gracias a su participación en la franquicia Zombies, donde de igual manera ha construido una base sólida de seguidores entre las audiencias más jóvenes.

El live action estará dirigido por Michael Gracey, cineasta conocido por su trabajo en el musical The Greatest Showman, lo que sugiere que la película podría mantener un fuerte componente musical similar al de la versión animada. Mientras que guion corre por cuenta de Jennifer Kaytin Robinson, quien ha trabajado en películas como Do Revenge.

Siendo que el proyecto aún se encuentra en su etapa de preproducción, Disney no ha anunciado una fecha de estreno concreta, distintas estimaciones apuntan a que la película podría llegar a los cines entre 2027 y 2028. Mientras tanto, el proyecto continúa sumando nombres y expectativas, consolidándose como una de las próximas grandes apuestas del estudio dentro de su línea de adaptaciones en live action.

