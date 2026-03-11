CNE inscribe la nueva directiva de la Revolución Ciudadana para el periodo 2026-2028

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) registró oficialmente a Gabriela Rivadeneira como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana (RC). La decisión llega con una demora administrativo que, ayudó su suspensión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en pleno periodo de inscripciones.

Con cinco votos a favor, el Pleno del CNE aprobó este 11 de marzo de 2026 el Registro de la Directiva Nacional de la Revolución Ciudadana para el periodo 2026-2028. Con esta resolución, el organismo reconoce de forma legal a Rivadeneira a la cabeza de la organización política.

Un registro demoroso

La inscripción de la directiva fue un proceso largo. Según la normativa electoral vigente, el CNE dispone de un plazo máximo de 10 días término para registrar una nueva directiva una vez ingresada la documentación. En este caso, el movimiento entregó los requisitos el pasado 18 de enero. Pero el 5 y 24 de febrero se le pidieron que subsane unos datos, por ejemplo sobre paridad, lo que demoró el registró.

Desde esa fecha transcurrieron casi dos meses sin que el organismo electoral emitiera la certificación oficial. Este retraso administrativo generó un vacío legal sobre quién ostentaba la representación jurídica de la RC durante este tiempo.

El impacto en la causa del TCE

Esta demora tuvo consecuencias directas en la defensa del movimiento ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Gabriela Rivadeneira interpuso un pedido de nulidad en la causa donde se determinó una suspensión de 9 meses para la Revolución Ciudadana.

Sin embargo, durante el trámite de dicha nulidad, el juez de la causa señaló que la certificación del CNE no estaba actualizada. Al no constar Rivadeneira como representante legal en la base de datos oficial debido al retraso del CNE, su capacidad jurídica para actuar en nombre del partido quedó en entredicho, lo que permitió que la sanción de suspensión se mantuviera firme.

Bloqueo en el calendario electoral

La oficialización de la directiva coincide con un momento crítico del calendario, pues coincidirá conla inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de Ecuador.

La suspensión de 9 meses, que no pudo ser revertida a tiempo por la falta de personería jurídica actualizada, impide que la Revolución Ciudadana inscriba candidatos propios para prefecturas, alcaldías y concejalías.

Cronología del registro

18 de enero: Revolución Ciudadana ingresa la documentación de su nueva directiva al CNE.

Plazo legal: El CNE debió resolver el registro hasta inicios de febrero.

6 de marzo: El TCE ratifica la suspensión de la RC; la defensa de Rivadeneira es desestimada por falta de certificación actualizada.

11 de marzo: El Pleno del CNE aprueba el registro con 2 meses de demora.

