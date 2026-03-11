Critican suspensión Revolución Ciudadana: Hoy son ellos, mañana puede ser cualquiera

Voceros de seis organizaciones políticas se pronunciaron sobre la suspensión de nueve meses de la RC

La decisión del juez Joaquín Viteri, de suspender temporalmente a la RC, ha sido cuestionada.

Aunque algunas fuerzas políticas aseguran haber denunciado en el pasado el uso de la justicia electoral, hoy rechazan la sanción impuesta a la Revolución Ciudadana, en marzo 2026. Sostienen que la suspensión provisional por nueve meses, que deja al movimiento fuera del registro electoral y, por tanto, sin la posibilidad de participar en las elecciones seccionales con su propio casillero, vulnera sus derechos de participación y constituye un atropello.

Geovanni Atarihuana, presidente de Unidad Popular, señala que como demócratas creen que: "Hoy es la Revolución Ciudadana y mañana podría ser cualquier fuerza política. Con una denuncia, por una investigación de Fiscalía, no puede ser posible que simplemente se eliminen partidos".

Atarihuana recordó que "saben lo que significa ilegalizar sin derecho a la defensa a un partido; es lo que le pasó al MPD; somos coherentes y hay un uso por parte del Gobierno de la justicia electoral, uso malicioso del Código de la Democracia; se irrespeta el debido proceso, el derecho de participación".

Además señaló que el Gobierno tiene una tendencia antidemocrática, por la que no se respeta la voluntad del pueblo en la consulta popular, se criminaliza vía Fiscalía a luchadores como Pacha Terán, Andrés Quisphe y quieren eliminar cualquier voz disidente, como pasa con EXPRESO o el alcalde de Guayaquil. "Es necesario la conciencia democrática de la población se haga presente, está tirando demasiado la cuerda".

"También nosotros sufrimos en la época del presidente Correa": Gustavo Larrea

Gustavo Larrea, cabeza de Democracia Sí, opina que sin que sea una sentencia definitiva del juez electoral, Joaquín Viteri, contra la Revolución Ciudadana, les parece que "es una vulneración de derechos".

"Nosotros ya sufrimos en la época del presidente (Rafael) Correa. En una sabatina resolvió que no nos legalicen, pese a haber cumplido todos los requisitos de ley. El TCE no permitió que tengamos personería jurídica. Pero una acción autoritaria no se supera con otra", sostiene Larrea.

Además, señala que es importante defender la institucionalidad. "Quitarle el derecho de participación, cuando el proceso no ha concluido nos parece una medida exagerada, es desproporcionada".

Esto opina el PSC sobre la suspensión que enfrenta la RC:

Para el asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), Alfredo Serrano, lo ocurrido con la RC es sui géneris. No está contemplado, dice, en la legislación ecuatoriana que a una organización política, sin haberle notificado de una investigación, se le suspenda de forma temporal.

"Es como cuando llegan con un pedido de desalojo del dueño de casa. Está clarísimo que se violó el proceso. Ojalá enmiende el pleno del TCE", anota. Asimismo dice que no existe la figura de un juez que suspenda a un partido temporalmente. "Luego de una sentencia en firme, si un partido ha cometido violaciones, como lavado de activos, procede una sanción, pero no temporal ni provisional".

A los adversarios políticos no se los elimina de esa forma, sino en las urnas.

Alfredo Serrano/ presidente del Partido Social Cristiano

Avanza espera que existan pruebas para la medida cautelar contra la RC

"Como presidente de una organización política, aspiro a que en el proceso que se le sigue a la persona jurídica llamada Revolución Ciudadana existan pruebas y evidencias que corroboren la decisión que tomó el juez Viteri. Y que si se confirmara, se siente jurisprudencia porque las organizaciones no deberían financiarse por medios ilegales", comentó Javier Orti, de Avanza.

Javier Orti anota que "por el bien de la democracia ecuatoriana" espera que se justifique la medida cautelar, pedida por la investigación de la Fiscalía, independientemente de la ideología". Y si se comprueba que en realidad se financió de forma ilegal, que le caiga todo el peso de la ley, dice.

Asimismo, consultado, Orti apunta que: "Las elecciones no se ganan librándose de competidores sino formando, capacitando y escogiendo buenos candidatos en seccionales". ¿Busca el oficialismo librarse de competidores políticos? "No creo que vaya por ahí la cosa, eliminando a contrincantes no se garantiza automáticamente la victoria".

"Se trata de una decisión de autoridad competente (TCE)"

Elvis Herrera, secretario ejecutivo de la Izquierda Democrática, respondió que como organización política que defiende y respeta la institucionalidad y el Estado de Derecho, consideran que "las decisiones (en torno a la RC) son de una autoridad competente que es el TCE. Esto debe servir como una advertencia sobre uso de recursos que se emplean para las campañas políticas. Aplaudimos todo proceso que busque transparentar uso de recursos en la campaña".

¿El oficialismo busca eliminar la competencia, de cara a las elecciones seccionales del 2027? ¿Esto afecta a la democracia? Elvis Herrera sostiene: "Nos pronunciamos sobre hechos, realidades. No es misterio para nadie, el sistema democrático está golpeado, la institucionalidad. No responde a este Gobierno sino una serie de eventos tras administraciones anteriores que han socavado el sistema democrático".

Lucio Gutiérrez habla de un posible "sicariato político" contra la Revolución Ciudadana

Según Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica, la situación que enfrenta la RC es "bastante complicada. No le deseo a ningún partido político porque lo mejor es que un partido se extinga por falta de apoyo popular y no por temas en las que hay una sombra de persecución política".

Además, Gutiérrez considera que lo de la suspensión de la Revolución Ciudadana "tiene la apariencia de que habría sicariato político. En el caso del sicariato se elimina a enemigos con balas; aquí se elimina a adversarios políticos usando a la justicia, al CNE. Es lo que preocupa, hay un sabor amargo por la posibilidad de que se abuse del poder".

No hubo respuestas

EXPRESO buscó a Guillermo Celi, de SUMA; así como a Ana Belén Cordero, de CREO; y Raúl Chávez, de RETO. No contestaron mensajes ni llamadas telefónicas.

