Crisis de los partidos: más presencia en redes y menos conexión con la ciudadanía

Organizaciones dejaron el trabajo de calle y se concentraron, unas con más éxito que otras, en seguir las reglas de la compol

Movimientos y partidos, como la Izquierda Democrática, dejaron de tener reuniones de militantes, grupos de profesionales, gremios, jóvenes, etc. Se han conformado con las redes.

A buena parte de las organizaciones políticas con casillero electoral les 'falta calle', trabajo territorial. Su actividad se ha limitado al espacio digital, dejando de lado el contacto directo, las reuniones con la militancia y la conexión con la realidad del ciudadano. La lógica de la comunicación política -centrada en métricas y visibilidad en redes sociales- ha sustituido al trabajo de base y por tanto ha debilitado la formación de nuevos liderazgos.

En movimientos, con mayor representación en la Asamblea, como Revolución Ciudadana y ADN, se detectan rostros sin un currículum relacionado con la política. Así, hasta ahora en voz baja se señala que Sergio Peña, quien no se quedó ni un mes con el bloque correísta, fue escogido por su número de seguidores en TikTok. También en el oficialismo hay figuras que han estado en el mundo de la televisión, como presentadoras y que incluso han pasado de un partido a otro, sin acumular experiencia.

Santiago Cahuasquí, sociólogo y politólogo, confirma que la crisis estructural de los partidos ha favorecido una colonización mediático-algorítmica de la política. En ella, la lógica de los likes y la viralidad sustituyen la deliberación, la organización y la formación política.

Sin ser un 'cadáver insepulto', como bautizó el expresidente Rafael Correa a los viejos políticos, Alfredo Serrano, es de los que sí tienen carrera en este campo. Y, lo admitió, los socialcristianos cometieron el mismo error que los demás: "Nos centramos en lo que dicen las encuestas, las redes y ese marketing político y dejamos de lado el contacto con la gente. Creemos que el pueblo pueblo no se deja llevar solo por eso".

¿Qué correcciones planea hacer el PSC, para no pensar solo en redes?

Este año, el Partido Social Cristiano (PSC) cumplirá 75 años y espera poner en marcha su plan de renovación, que incluye el equilibrio frente a la “moda” impuesta por la comunicación política (compol). Eso les hizo olvidar de las sesiones con la dirigencia, las reuniones con gremios.

Una consultora especializada, cuenta Serrano, les permitió notar que “el PSC era un partido de calle”. Así que tendrán la figura de directores provinciales de territorio, para recuperar el contacto con la gente. Pero, no se activará únicamente en años de campaña.

El problema está en la debilidad de las organizaciones políticas: Decio Machado

El consultor político, Decio Machado, apunta que sí, la forma de hacer política está cambiando, que hay que usar redes sociales y ecosistemas para nuevas dinámicas. Sin embargo afirma que las organizaciones políticas cada vez son menos representativas. Anticipa que muchas desaparecerán luego de las elecciones seccionales del 2027.

Para comunicar en redes se requiere un community manager, pero para hacer partido hay que ir a los barrios, estructura... Decio Machado Consultor político

Movimientos y partidos, apuntan, carecen de credibilidad, según Machado. "Ya no son representantes del sentimiento, expectativas y necesidades ideológicas, no tienen un proyecto de país. Se han concentrado, con mayor o menor éxito, en TikTok e instagram. Han dejado de ser parte de la vida de los barrios, no han hecho tejido social".

¿Y cómo va ADN?

Del “envejecimiento de las organizaciones políticas”, analiza Decio Machado, la expresión más clara es el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), “construido solo con chequera; comunica a través de redes sociales juveniles, pero no tiene conexión con la sociedad; en la consulta popular ganó el no cuando se hizo un trabajo que los partidos no hacen”.

El consultor dice que para comunicar en redes basta un community manager, pero para hacer partido se requiere ir a los barrios, donde la gente se adscribe, conoce de ideologías, horizonte y construcción de país”.

Partidos políticos con vida interna simulada

El analista y catedrático Santiago Cahuasquí considera que la posibilidad de cambio es limitada, lenta y profundamente condicionada. “En Ecuador el problema no es de voluntad ni de discurso, sino de la reconstrucción de la intermediación política en un sistema de partidos vaciados organizativa, territorial y programáticamente”.

La comunicación político electoral se preocupa de la imagen, equivalente a superficialidad, a lo que se maquilla. Juan Manuel Fuertes Ex diputado y ex Subsecretario de Gobernabilidad

Este escenario -describe Cahuasquí - se caracteriza, al menos, por dos rasgos dominantes: partidos con “dueños” y una vida interna más simulada que democrática, y la uberización de la política, donde las organizaciones operan como plataformas electorales temporales al servicio de liderazgos individuales.

En noviembre del 2023, Daniel Noboa ganó la presidencia con Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover (eliminado). En mayo del 2025, ADN consiguió casillero electoral. No se identifica trabajo para tener bases, más allá del período electoral, cuando los ministros como Zaida Rovira han aparecido incluso entregando víveres.

La necesidad de reconectarse con la gente: trabajo de los políticos en Ecuador

En ausencia de formación política y anclaje social sostenido, cualquier intento de reconexión con la ciudadanía corre el riesgo de quedar en retórica, dice Caquasquí.

Además que las iniciativas como la del PSC de fortalecer direcciones territoriales y comités barriales apuntan en la dirección correcta, pero solo tendrán efectos reales si no se reducen a estructuras instrumentales de campaña. La clave no está en “estar presente en el territorio, sino en repolitizar el vínculo con la ciudadanía”.

No hay liderazgos porque no existen verdaderas organizaciones políticas

El exdiputado y analista, Juan Manuel Fuertes, señala que la política está secuestrada por la comunicación política, entendiéndose como tal al marketing electoral. Por fuera de eso -reflexiona- cada vez hay más orfandad de contenidos, pérdida de elementos estructurales de la política activa.

“La organización, la ideología, los programas y el liderazgo quedaron subordinados a aspectos triviales como el carisma”, lamenta.

Fuertes, quien presidió la Democracia Popular y la Democracia Cristiana, apunta que si no existe organización, no puede haber liderazgos. Y eso se consigue con formación; ellos sesionaban cada 15 días, entre otros aspectos para reflexionar sobre coyuntura y perspectiva y a partir de ello establecer línea política para la dirigencia y la militancia.

Hoy en cambio, comenta, “lo que tiene en las agrupaciones políticas, que ni podrían denominarse así técnicamente, es la difusión de post o links frente a coyunturas. Por eso en elecciones se recurre a personajes conocidos”.

El contexto de movimientos y partidos políticos en Ecuador

Al momento hay dos fuerzas políticas, ADN y RC. Inclusive Pachakutik ha sufrido “camisetazos” en el Legislativo; esos votos han ido al movimiento oficialista.

