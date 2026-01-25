Ecuador frente al dilema: Noboa, correísmo y la promesa inconclusa de una tercera vía

Un consultor, una politóloga, dos abogados y un médico reflexionan en torno a cómo salir de la polarización

En Ecuador, una vez más se vuelve a hablar de tercera vía política, frente a correísmo y noboísmo.

El 23 de noviembre del 2023, en su discurso de posesión, Daniel Noboa afirmó que no era “anti nada”, sino “pro Ecuador”. El “anti” tiene un techo, mientras que el “pro” es infinito, apuntó. Juró no repetir las prácticas del pasado y una vez más dijo encarnar al “Nuevo Ecuador”. Pero hoy, sus críticos lo llaman Rafael Correa 2.0. Y en redes sociales, como X, se vuelve a hablar de una “tercera vía”.

Sí, nuevamente se analiza cómo salir de la polarización entre correísmo y lo que representa ADN, luego de dos años en el poder; y una vez que en febrero 2027 serán las elecciones seccionales. Noboa llegó a la presidencia gracias a la muerte cruzada, que puso fin anticipado al gobierno de Guillermo Lasso. Ocurrió en medio del juicio político impulsado por la Revolución Ciudadana.

Santiago Pérez, director de Clima Social, comenta que es evidente que el ciudadano común no quiere ubicarse en los polos correísmo y anticorreísmo y desde hace tiempo busca una tercera vía. Pero -advierte- los actores de la esfera de la política fuerzan esa polarización acusándose unos a otros.

Los resultados de sus encuestas en las que pregunta si son desde algo correístas, muy correístas, neutrales y hasta muy anticorreístas muestran que más de la mitad busca otra cosa.

Lo que es la tercera vía y lo que ofreció ser el presidente Noboa

Farith Simon, doctor en Derecho y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, anota que históricamente la tercera vía se refiere a una suerte de nueva opción frente a la izquierda o derecha; es la versión ideológica socialdemócrata. Pero en el contexto político ecuatoriano -dice- normalmente se ha visto como una salida entre correísmo y anticorreísmo.

En ese sentido, Farith Simon recuerda que “aparentemente el discurso del presidente Noboa, para su primera elección, fue 'no estoy ni en un lado ni en otro'”.

Se vuelve a hablar del no al noboísmo y al correísmo

Por eso, Farith Simon recalca, se pensó que era una tercera vía. Sin embargo, ahora se habla de “no al noboísmo ni al correísmo”. Así que en su opinión eso se ha vuelto una pieza retórica asociada a alguien que se enfrenta a quien está en el poder y a la Revolución Ciudadana, “la lista más importante en términos de adhesión electoral pues pese a su debilitamiento, aún tiene 27 y 30 % de apoyo popular”.

Por eso, pese a que es evidente que se requieren nuevas opciones, “hay desconfianza”.

¿Quiénes buscan una tercera vía?

A la abogada, profesora y directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, frecuentemente se le lee en X pedir que se empiece a conversar sobre una tercera vía.

Consultada, Miño admite que aún no existe, pero cree que debería construirse. “Una tercera vía no es un advenedizo que dice ‘yo soy diferente’, es una propuesta política con principios y objetivos”. La última propuesta sólida (de ese tipo) que hemos tenido -precisa- ha sido Alianza País, con todas las críticas, estuvo muy bien estructurada.

"Quienes pedimos una tercera vía somos demócratas de centro derecha. Apoyamos el libre mercado, con una intervención estatal en temas críticos como salud y educación, respeto a la democracia ya los derechos humanos", detalla. Y no, no identifica a nadie que pueda ser esa tercera opción.

"Usualmente quienes proponemos esto somos personas que no queremos hacer política eleccionaria y partidista. Yo pienso en alguien como Obama, en USA pero acá no hay".

Es penoso y exasperante que la protesta legítima se vea empañada por consignas que proponen salidas antidemocráticas a esta crisis. Urge, insisto, una tercera vía que sea al menos, ecuánime en sus propuestas y su proceder. — Lolo Miño⚖️ (@LoloMino) October 5, 2025

El corre´´ismo también ha demostrado que no puede superar ciertas agendas...

Carolina Viola, doctora en ciencia política y profesora de la PUCE, responde que le parece normal que la gente esté cansada de la polarización. Precisa que el correísmo que representaba a un grupo importante del electorado ha mostrado incapacidad de superar agendas que no necesariamente corresponden a los deseos del país. Además dice que su convención demostró desconexión total con necesidades de la gente. “Noboa gobierna basándose en vendettas, igual el correísmo”.

Por eso, cree, es el momento para una tercera vía, pero se pregunta qué hay para ofrecer, en un contexto de anomía política, en el que la gente no se siente representada por una ni por otra opción.

“Noboa volvió a ganar la presidencia en un momento en el que no era tan popular, después de dejarnos sin luz, por esa lógica de polarización, de rechazo fuerte al correísmo”, señala.

¿Dónde está esa tercera vía para Ecuador?

Pero ahora, “no veo ninguna oferta; si surge otro Noboa sin un plan ni propuesta política ganará, en un contexto mundial en el que ser antidemocrático es políticamente correcto”. Le impresiona que imágenes de apresados, con la piel pegada a los huesos, no generen indignación. Y que se busque soluciones, con un Bukele, en El Salvador, “que se pase por encima a las instituciones, si le resuelve”.

En ese marco, Farith Simon se suma: no ve una alianza ciudadana potente, más allá de ideologías e interés por candidaturas, que provoque adherirse. “Hay que crear un pensamiento colectivo, una agenda con mínimos a defender como justicia independiente, respeto a derechos y democracia pues el país vive una crisis no temporal, severa en muchas áreas y sentidos: seguridad, institucional, ética, de servicios públicos...”.

OUTSIDERS:

¿Cuándo serán las próximas elecciones en Ecuador?

En las seccionales de febrero 2027, ADN y RC medirán fuerzas otra vez, con un método que no favorece a las minorías, por lo que las alianzas serán clave. El período presidencial de Daniel Noboa terminará en mayo 2029.

¿La unidad es la salida? Esto piensa Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez, médico graduado en la Universidad Central, estudia su posgrado en salud pública en Columbia University. Fue una de las voces más fuertes en redes sociales, promoviendo el no en la consulta popular. Desde Estados Unidos responde que más allá de buscar una “tercera vía o algo alrededor de ello, lo más importante es la unidad”.

Un ejemplo, precisa, es “lo que se logró en la campaña para que no se instale una Asamblea Constituyente. Todos los sectores democráticos nos unimos para oponernos al intento autocrático de (presidente Daniel) Noboa de tomarse más el Estado y reescribir la Constitución”.

Cada vez más asqueado de la política de todos los bandos. — Pablo A. Rodríguez (@pablocentralino) January 13, 2026

Rodríguez recalca que en esa campaña por el no, nunca coordinó con nadie. “No hubo nada orquestado y desde muchos espacios pusimos un grano de arena”, indica. Por eso considera que sí es posible llegar a un acuerdo. En la consulta no estaba en juego una candidatura a la presidencia, anota y admite que después del triunfo del no, “todos saltaban para ver quién se lleva el reconocimiento para capitalizar la victoria, el apoyo ciudadano, ahí es donde ya comienzan las peleas”.

El activista señala que sí es tiempo de sentarse, con posturas claras. No cree que se pueda descartar de esta ‘unidad’ a la Revolución Ciudadana. Pero aclara que ese movimiento tiene un techo difícil de romper, “si sigue colocando candidatos que no logran enganchar con las necesidades de la gente y cadenas que arrastran, como lo de Venezuela”.

Por lo que considera que deberían conversar en posición de iguales con otros sectores y todos comunicar mejor: “el presidente ganó luego de tenernos con apagones de 14 horas, beneficiando a los suyos”.

