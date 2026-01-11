Crisis de ética en Ecuador: funcionarios públicos cuestionados que no renuncian

Seis miradas en torno a lo que hace que funcionarios de alto nivel se atornillen a sus cargos, tras perder legitimidad

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), conformado por el oficialista ADN, decidirá sobre el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Funcionarios públicos -cuya gestión no solo es cuestionada, sino que está salpicada por contrataciones en las que el Estado ha sido perjudicado, por favores políticos como el otorgamiento de cargos a hijos o hermanos y hasta por denuncias de presiones para salvar a narcotraficantes- se aferran a sus puestos. No dan un paso al costado. Permanecen atornillados a sus sillas de ministros, de autoridades electorales o de justicia. La falta de ética parece haberse normalizado, al punto de que ya no desemboca ni en un juicio político.

Eso que pasa con los servidores públicos de alto rango es un reflejo de lo que sucede a todo nivel. No solo en ese ámbito, sino en el privado, en donde se han normalizado conductas indebidas, contrarias a la legalidad, apunta Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo (UEES).

El abogado hace notar que la sociedad ecuatoriana ha ido rompiendo límites, con pequeños actos como saltarse una fila, pasarse un semáforo, copiar en el examen o plagiar un trabajo. Una vez que en lo privado se cometen esas infracciones, los actos de corrupción en el sector público se vuelven normales.

“El país atraviesa por una grave crisis de ética”, afirma Alarcón y comenta que por eso en su universidad se abrió la cátedra de “cultura de la legalidad”, para promover la educación en valores. Y así enseñar a cumplir reglas que rigen la convivencia social pacífica de manera voluntaria, sin que nos vigilen, instalen radares o se aprueben más normas jurídicas en busca de solucionar problemas éticos.

Funcionarios públicos que se sirven de sus cargos y crisis de ética: Sybel Martínez

Otra abogada, Sybel Martínez, quien dirige la organización Rescate Escolar y se la juega por causas sociales, señala “una de las razones por las que Ecuador, desde hace mucho tiempo, vive en un letargo, en un deterioro moral y en una crisis permanente: la falta de ética”. Indica que ciertos actores políticos o funcionarios públicos de alto nivel llegan al poder y pareciera que el cargo los absolviera de acciones u omisiones, por lo que desechan compromisos y relativizan límites.

En ese punto -describe Sybel Martínez- tratan a la autoridad de la que están investidos como un privilegio personal, se olvidan de que están en el cargo para servir, no para servirse. Y en Estados democráticos, recuerda, hay una relación directa entre ley, derecho y poder, que es legítimo cuando se ejerce conforme a normas.

“Hay que rendir cuentas, actuar con transparencia; pero prima el cálculo político, sin responsabilidad. Eso explica por qué muchos funcionarios públicos no sienten la mínima vergüenza cuando son atrapados en situaciones de falta de ética y hasta en delitos”.

🔴Cuestionar accionares opacos -por decir lo menos- en la contratación pública no convierte a quien cuestiona en enemigo(a) de ninguna autoridad.

El problema empieza cuando los estándares cambian según quién gobierna y lo opaco o lo mal hecho se justifica porque lo hizo “el… — Sybel Martinez (@sybelmartinez) January 9, 2026

Los ministros deberían actuar como fusibles, ¿por qué no renuncian?

¿Qué ocurre en el país? Hay ministros que deben ser “fusibles, para evitar que la llama le llegue al presidente”, como decía Henry Cucalón, exasambleísta y ex titular de Gobierno, en relación con Gian Carlo Loffredo y los niños de Las Malvinas, por ejemplo. Incluso se sentenció a los 16 militares por desaparición forzada, pero sigue en Defensa. ¿Y los secretarios involucrados en el contrato de Progen? Siguen en sus cargos.

¿Qué pasó con el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy? Su probidad está en entredicho desde el 17 de diciembre, cuando el abogado Felipe Rodríguez reveló en una columna en Primicias que Carlos Serrano, quien se desempeñaba como juez anticorrupción, supuestamente recibió presiones del entonces director provincial de Pichincha, Henry Gaibor. Debía fallar a favor del serbio Jezdimir Srdan, en un caso de narcotráfico y lavado de activos.

No ha renunciado Godoy, tampoco el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, pese a que jueces y conjueces le pidieron, por escrito, que deje ese puesto.

Funcionarios y el deterioro moral: Juan Baquerizo

“No es que Godoy sea un sinvergüenza porque no renuncia, solo refleja la sinvergüencería de la sociedad que hemos construido y que tenemos que cambiar”, reflexiona Juan Baquerizo, mariscaleño, que trabajó en Oracle y SAP en distintos países y quien cree en la gobernanza ciudadana.

Esos funcionarios no son extraterrestres. Salen de esta sociedad, que incluso los elige. Nos queda educar en valores, asumir la culpa y votar mejor. Juan Baquerizo Promotor de la gobernanza ciudadana

Obviamente, la estructura valórica se ha venido a menos en términos morales, dice Juan Baquerizo. También acepta que ciertos comportamientos vienen de la ética personal, pero considera que la moral social y la intuición social ciudadana se han degradado.

Antes, afirma, el bienestar no era directamente proporcional a la capacidad de consumo y al dinero, sino a la posibilidad de vivir decentemente en relación con la familia, el vecino… “Hoy los funcionarios no quieren perder su poder y no importa si deben pasar sobre su mamá o quien sea. Hay que invertir en educación para reconstruir, pero tardará generaciones”, advierte.

¿Por qué los gobiernos y los funcionarios de alto rango ya no rinden cuentas?: Franklin Ramírez

El sociólogo e investigador de la Flacso, Franklin Ramírez, anota que la teoría política ha constatado que los gobiernos, en general, en América Latina y a nivel global, cada vez rinden menos cuentas a la sociedad civil, no se justifican ante electores ni frente a la opinión pública. En su lugar usan narrativas con argumentos de ficción, propios de la posverdad y las fake news. Agrega que la élite política -el propio Donald Trump- no se justifica; apuntala relatos en redes sociales y medios, y listo.

Antes, subraya, había ética o compromiso con la verdad; hoy los regímenes están más sujetos a intereses del capital, de grupos financieros, y a ellos les rinden cuentas. Es una tendencia del capitalismo contemporáneo y explica la erosión de la democracia.

“Pesan los tecnofeudales Elon Musk y Mark Zuckerberg, quienes gobiernan. En el caso ecuatoriano, los empleados, los funcionarios estatales que (Daniel) Noboa ha colocado básicamente le rinden cuentas a él y son indiferentes al debate público; les da igual el escándalo, lo surfean con relatos”.

Hoy Pichincha ratificó el rotundo apoyo al presidente @DanielNoboaOk. La esperanza, el compromiso y el cambio llega a cada rincón de la provincia y el país.



La vieja política le tiene miedo a la juventud, al diálogo y a la transparencia que este proyecto representa. Nada… pic.twitter.com/3lBQToh4nY — Harold Burbano (@haburbano) January 11, 2026

Están amurallados en su política algorítmica, en redes sociales, cuando al ser elegido debes gobernar escuchando y justificando decisiones. Franklin Ramírez/ profesor investigador de Flacso

El testimonio de las renuncias de Luis Verdesoto

El execretario Anticorrupción, Luis Verdesoto, renunció a ese cargo y antes a la vocalía en el CNE. Henry Lapo/ EXPRESO

Luis Verdesoto renunció a su lugar como vocal del CNE y luego a su cargo de Secretario Anticorrupción. En el primer caso se quedó hasta que creyó que podía cumplir, vigilar que no hubiera fraude en las elecciones 2021, por ejemplo. Sintió de cerca “lo más burdo, el intercambio clientelar, 'no te juzgo cuando haya revocatoria de mandato y mi hermanito es embajador en tal lugar'”, dice.

Además, Verdesoto renunció a la Secretaría Anticorrupción porque le pareció que el presidente Guillermo Lasso no seguiría la hoja de ruta planteada. Al salir de la función pública, comenta, hay que volver a buscar cómo ganarse la vida, pero se puede estar “liviano, suelto; tengo 70 años y estoy contento”.

El contexto: corrupción en Ecuador y cero juicios políticos

Desde el gobierno de Rafael Correa, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea fue llamada de archivo, se hablaba de que había que evitar el “show mediático”.

La visión de Pablo Ospina, de la U. Andina, sobre la corrupción en Ecuador

Pablo Ospina, catedrático de la U. Andina, opina que la corrupción en Ecuador es algo perturbador. Pero no se trata de un problema de ética individual ni valores personales ni educación familiar. Cree que el factor decisivo es el de los incentivos: hay muchas probabilidades de ser encarcelados en los países donde la corrupción es menos generalizada; hay muchas probabilidades de impunidad en países donde se generaliza; otro incentivo es el bloqueo del ascenso social. Hace falta una reforma judicial.

