“Si insisten en la Constituyente, que no sea una light o exprés”: Henry Cucalón

Aunque, luego de la primera vuelta, la mayoría de candidatos presidenciales desaparecieron de la esfera pública, Henry Cucalón no. Se mantiene enchufado a las coyunturas del país. “Soy un candidato derrotado”, admite, y en varios tramos de la entrevista dice que la suya fue “una campaña de ideas, que no calaron”. Le apasiona hablar de “los fenómenos de la política nacional”.

¿Hubo fraude?

El triunfo de Daniel Noboa fue inobjetable. Para mí, el día de las elecciones no hubo irregularidad alguna, concuerdo con la posición de veedores de OEA y la Unión Europea. Pero sostengo las críticas sobre la forma en que se llevaron las elecciones.

¿Por qué ganó Noboa?

Múltiples factores, el voto del anticorreísmo, así como el músculo del Estado, se dice que se usaron casi 600 millones de dólares en bonos. Pero hay un tema fundamental: Daniel Noboa era más candidato que Luisa González. Se lo digo yo, que fui su contrincante y que creo que pude ser mejor presidente.

Carlos Larrea dice que el votante de Correa en 2006 y el de Noboa en 2025 se parecen.

Me gustaría decir que fue un voto ideologizado, que votaron por derecha o izquierda. Pero, la gente vota por quien hace mejor campaña, por quien cree que lo va a servir. Es obvio que en la segunda vuelta, el músculo de la campaña fueron los bonos. El ciudadano vio que el gobierno-candidato lo estaba atendiendo.

En el 2006 ganó una persona que se hizo conocer cien días en el Ministerio de Economía, sin partido, con la narrativa de la partidocracia. La gente no votó por la izquierda. Henry Cucalón exasambleísta y exministro

¿El correísmo vive su peor momento, con los audios del caso Ligados? ¿Le gustaría oír audios de la tienda de Noboa?

Ojalá de todas las tiendas. Es la confirmación de lo que siempre se supo, veían al CPCCS como un instrumento para secuestrar la institucionalidad del Estado. Llama la atención que Luisa González lo reduzca a una traición, filtraron sus posiciones, la denigraron, pero eso es anécdota. Lo de fondo es que esa institución fallida debe desaparecer. Al correísmo no le preocupó la participación democrática, quiere captar puestos para proteger a sus compinches.

¿Cómo le dejan los testimonios de militares sobre los niños de Las Malvinas?

Con mucho dolor. Sin perjuicio de que avancen las investigaciones, a confesión de parte, se demuestra una detención ilegal y que sí existió abuso y tortura. Es lamentable; hay que defender la institucionalidad, pero condenar el mal proceder de ciertos elementos.

Los ministros usaron hasta chalecos con los colores de ADN. Hay críticas a la gestión. ¿Debe renovarse el gabinete?

Eso depende de Noboa. Algo que nunca me ha gustado es que se confunda al Estado, al gobierno, al partido y a la persona; no voy con ninguna forma de populismo. Lo criticamos hace años, no es bueno ahora. El 24 de mayo siempre será un buen momento para cambiar. El Ministro de Defensa, en situaciones normales, debería dar un paso al costado; es un fusible, tendría que evitar que la llama le llegue al presidente.

Hay quienes dicen que algunos ministros están haciendo una ‘pasantía’, por su falta de experiencia...

Se nota que el presidente tiene más votos que cuadros. Lo peor que puede pasarle a un gobierno es tener puro ‘yes man’, lo lógico sería nutrirse... A la mayoría no le interesa que a Noboa le vaya mal. Debe aprovechar que salvo el correísmo, que tiene prácticas sediciosas, hay madurez democrática.

Luego de lo que pasó con Verónica Abad y con el uso del Estado del que usted habla, hay temor de que se cometan otras arbitrariedades. ¿Qué tal la declaración del ministro José De La Gasca sobre cómo nombrar a los constituyentes?

Concuerdo y ya no sería una novatada, sería una autocracia de gallada. No debe dejar de criticarse, cuando es tu pana. Yo me quejé ante el CNE por la no aplicación del artículo 93 sobre la licencia sin sueldo. Al presidente le exijo, que ahora, en este nuevo mandato, sea férreo en el cumplimiento de la ley.

¿Su triunfo le da ‘licencias’?

Puede ser firme, pero no totalitario; superemos la etapa electoral. El voto que le dimos, no es una licencia para hacer lo que le venga en gana. Necesitamos saber cuál es el rumbo del país. Comprendo que están explorando, difunden distractores, se nota que aún no tienen la ruta clara ni legal ni conceptual. He sido enfático porque me interesan los cambios constitucionales y estoy dispuesto a apoyarlos.

En la campaña, usted dijo que apoya cambios, pero no la incertidumbre de una Asamblea Constituyente.

Creo que deberíamos ir a una reforma parcial, para lo que se requieren 77 votos, dos debates; un referéndum ante el pueblo, una sola elección. Nos quedan debiendo los temas, está la agenda que promovió el Comité por la institucionalidad del país: eliminación del CPCCS, Judicatura, lo de la bicameralidad del Congreso, añadiría el análisis del régimen económico estatista. Yo aprovecharía la mayoría en el Legislativo, esos asambleístas están intactos. Pero, si insisten en ir por la Constituyente, que no sea una light o exprés.

¿Qué implica?



Respetando el procedimiento, no saltándose elecciones, con eso de que en vez de ser tres sean dos dos pasos, lo que difícilmente avalará la Corte Constitucional. Todos harían lo mismo y esto ya no sería una república sino una tribu.

La divergencia es normal en un partido, menos en estructuras caudillistas, con discordancias por impunidad, corrupción... Henry Cucalón Excandidato presidencial

¿Qué temas deberían ir a una Constituyente?

Si queremos un Estado unitario o federal, ahora que todos hablan de autonomía, ya pues, hablemos eso; que los tributos se queden en cada localidad que lo genere y que el Impuesto a la Renta, con el gobierno central, con traslado de competencias. Un gran debate es el de competencias de los GAD o si queremos una justicia, por niveles.

¿Qué le parece el debate actual sobre la Constituyente?

Me preocupa que el debate no sea sobre los grandes temas. La noticia de esta semana fue que quieren constituyentes funcionales o elegidos a dedo, que diversas funciones elijan, sin voto directo. ¿A quiénes van a enviar? A las cámaras, a los sindicatos. ¿Y el delegado de los desempleados. Estos funcionales los tuvimos en la Constituyente del 66 y 67. El origen político de León Febres-Cordero fue ese, los colegios electorales lo seleccionaron por las cámaras y a Pedro Saad, por los sindicatos.

¿El pueblo querrá embarcarse en más procesos electorales?

Es el desafío y la duda del Gobierno. No ha dicho nada sobre el rumbo al que quiere llevar al país. A eso se suma el desgaste y la existencia de problemas cotidianos gravísimos: seguridad, economía y empleo.

¿Quién es Henry Cucalón?

Es excandidato a la Presidencia de Ecuador. Abogado. Inició su carrera en el servicio público a los 25 años. Fue legislador durante dos periodos, entre 2013 y 2021, y se desempeñó como ministro de Gobierno de febrero a noviembre de 2023.

