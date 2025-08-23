Expreso
  Agenda deportiva DirecTV

tv
DirecTV asegura un sábado cargado de emociones y momentos memorables para todos los fanáticos del deporte.canva

Directv: Agenda deportiva para el sábado 23 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 23 de agosto

Para este sábado 23 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
sábado 23 12:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura San Lorenzo vs. Instituto TYC INTERNACIONAL 629 1629
sábado 23 18:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura San Martín de San Juan vs. Gimnasia La Plata TYC INTERNACIONAL 629 1629
sábado 23 14:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 26 Macará vs. Mushuc Runa ECUAVISA 182 1182
sábado 23 16:30 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 26 Manta vs. Deportivo Cuenca ECUAVISA 182 1182
sábado 23 19:00 hs. FÚTBOL Liga Pro - Fecha 26 Vinotinto vs. Barcelona de Guayaquil ECUAVISA 182 1182
sábado 23 10:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 2 Mallorca vs. Celta de Vigo ESPN 4 NO 1624
sábado 23 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 2 Atlético de Madrid vs. Elche DSPORTS 610 1610
sábado 23 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 2 Levante vs. Barcelona DSPORTS 610 1610
sábado 23 06:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 2 Manchester City vs. Tottenham ESPN 2 622 1622
sábado 23 09:00 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 2 Bournemouth vs. Wolverhampton ESPN 2 622 1622
sábado 23 11:30 hs. FÚTBOL Premier League - Fecha 2 Arsenal vs. Leeds United ESPN 621 1621
sábado 23 11:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 1 Sassuolo vs. Napoli ESPN 2 622 1622
sábado 23 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 1 Roma vs. Bologna ESPN 621 1621
sábado 23 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 1 AC Milan vs. Cremonese ESPN 4 NO 1624
sábado 23 08:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 1 Bayer Leverkusen vs. Hoffenheim ESPN 5 625 1625
sábado 23 13:30 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía - Fecha 3 Fenerbahce vs. Kocaeslipor ESPN 5 625 1625
sábado 23 12:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 2 Ceuta vs. Sporting Gijón DSPORTS 619 1619
sábado 23 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 2 Real Zaragoza vs. Andorra DSPORTS 619 1619
sábado 23 06:30 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 3 Charlton Athletic vs. Leicester ESPN 7 627 1627
sábado 23 09:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 3 Norwich vs. Middlesbrough ESPN 7 627 1627
sábado 23 10:00 hs. FÚTBOL Primera C Camioneros vs. Lujan DSPORTS 611 1611
sábado 23 14:10 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos Brasil vs. Uruguay DSPORTS 2 612 1612
sábado 23 16:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos Estados Unidos vs. Bahamas DSPORTS 2 612 1612
sábado 23 19:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos Puerto Rico vs. Venezuela DSPORTS 2 612 1612
sábado 23 22:00 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos Canadá vs. Panamá DSPORTS 614 1614
sábado 23 10:00 hs. BÁSQUET FIBA AfroBasket Masculino Semifinal 1 DSPORTS 618 1618
sábado 23 13:00 hs. BÁSQUET FIBA AfroBasket Masculino Semifinal 2 DSPORTS 618 1618
sábado 23 10:00 hs. RUGBY Rugby Championship - Fecha 2 Sudáfrica vs. Australia ESPN 3 623 1623
sábado 23 16:00 hs. RUGBY Rugby Championship - Fecha 2 Argentina vs. Nueva Zelanda ESPN 2 622 1622
sábado 23 11:45 hs. RUGBY Top 10 A de Córdoba Jockey Club Córdoba vs. La Tablada DSPORTS 614 1614
sábado 23 13:45 hs. RUGBY Torneo Regional del NOA Huirapuca vs. Universitario DSPORTS 614 1614
sábado 23 14:00 hs. RUGBY Torneo Regional del Litoral Gimnasia y Esgrima vs. Santa Fe Rugby DSPORTS + 613 1613
sábado 23 10:00 hs. NATACIÓN World Aquatics Junior Swimming Championships Día 5 DSPORTS 2 612 1612
sábado 23 03:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio de Hungría Clasificación ESPN 2 622 1622
sábado 23 07:30 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Gran Premio de Hungría Sprint ESPN 3 623 1623
sábado 23 02:00 hs. MMA UFC Fight Night - Preliminares Johnny Walker vs. Zhang Mingyang ESPN 5 625 1625
sábado 23 05:00 hs. MMA UFC Fight Night Johnny Walker vs. Zhang Mingyang ESPN 5 625 1625
sábado 23 04:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos República Dominicana vs. Colombia DSPORTS + 613 1613
sábado 23 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos Japón vs. Camerún DSPORTS 614 1614
sábado 23 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos Turquía vs. España DSPORTS + 613 1613
sábado 23 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos Polonia vs. Vietnam DSPORTS 614 1614
sábado 23 12:00 hs. GOLF PGA Tour - Tour Championship Ronda 3 ESPN 3 623 1623
sábado 23 09:00 hs. GOLF LIV Golf - Michigan Ronda 2 DSPORTS 617 1617
sábado 23 05:45 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 1 ESPN 621 1621
sábado 23 06:35 hs. CICLISMO Ciclismo - Renewi Tour Etapa 4 DSPORTS 2 612 1612
sábado 23 09:30 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour - CSI 5 Valkenswaard DSPORTS + 613 1613
sábado 23 18:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
sábado 23 20:00 hs. PROGRAMAS D Selección DSPORTS 610 1610
sábado 23 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
