Directv: Agenda deportiva para el sábado 23 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este sábado 23 de agosto
Para este sábado 23 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|sábado 23
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|San Lorenzo
|vs.
|Instituto
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|sábado 23
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|San Martín de San Juan
|vs.
|Gimnasia La Plata
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|sábado 23
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 26
|Macará
|vs.
|Mushuc Runa
|ECUAVISA
|182
|1182
|sábado 23
|✓
|16:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 26
|Manta
|vs.
|Deportivo Cuenca
|ECUAVISA
|182
|1182
|sábado 23
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Pro - Fecha 26
|Vinotinto
|vs.
|Barcelona de Guayaquil
|ECUAVISA
|182
|1182
|sábado 23
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Mallorca
|vs.
|Celta de Vigo
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 23
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Atlético de Madrid
|vs.
|Elche
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 23
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Levante
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 23
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 2
|Manchester City
|vs.
|Tottenham
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 23
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 2
|Bournemouth
|vs.
|Wolverhampton
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 23
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 2
|Arsenal
|vs.
|Leeds United
|ESPN
|621
|1621
|sábado 23
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 1
|Sassuolo
|vs.
|Napoli
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 23
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 1
|Roma
|vs.
|Bologna
|ESPN
|621
|1621
|sábado 23
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 1
|AC Milan
|vs.
|Cremonese
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 23
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 1
|Bayer Leverkusen
|vs.
|Hoffenheim
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 23
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 3
|Fenerbahce
|vs.
|Kocaeslipor
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 23
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 2
|Ceuta
|vs.
|Sporting Gijón
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 23
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 2
|Real Zaragoza
|vs.
|Andorra
|DSPORTS
|619
|1619
|sábado 23
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 3
|Charlton Athletic
|vs.
|Leicester
|ESPN 7
|627
|1627
|sábado 23
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 3
|Norwich
|vs.
|Middlesbrough
|ESPN 7
|627
|1627
|sábado 23
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Primera C
|Camioneros
|vs.
|Lujan
|DSPORTS
|611
|1611
|sábado 23
|✓
|14:10 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Uruguay
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 23
|✓
|16:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Bahamas
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 23
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Puerto Rico
|vs.
|Venezuela
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 23
|✓
|22:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Canadá
|vs.
|Panamá
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 23
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AfroBasket Masculino
|Semifinal 1
|DSPORTS
|618
|1618
|sábado 23
|✓
|13:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AfroBasket Masculino
|Semifinal 2
|DSPORTS
|618
|1618
|sábado 23
|✓
|10:00 hs.
|RUGBY
|Rugby Championship - Fecha 2
|Sudáfrica
|vs.
|Australia
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 23
|✓
|16:00 hs.
|RUGBY
|Rugby Championship - Fecha 2
|Argentina
|vs.
|Nueva Zelanda
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 23
|✓
|11:45 hs.
|RUGBY
|Top 10 A de Córdoba
|Jockey Club Córdoba
|vs.
|La Tablada
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 23
|✓
|13:45 hs.
|RUGBY
|Torneo Regional del NOA
|Huirapuca
|vs.
|Universitario
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 23
|✓
|14:00 hs.
|RUGBY
|Torneo Regional del Litoral
|Gimnasia y Esgrima
|vs.
|Santa Fe Rugby
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 23
|✓
|10:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Junior Swimming Championships
|Día 5
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 23
|✓
|03:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Hungría
|Clasificación
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 23
|✓
|07:30 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Gran Premio de Hungría
|Sprint
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 23
|✓
|02:00 hs.
|MMA
|UFC Fight Night - Preliminares
|Johnny Walker
|vs.
|Zhang Mingyang
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 23
|✓
|05:00 hs.
|MMA
|UFC Fight Night
|Johnny Walker
|vs.
|Zhang Mingyang
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 23
|✓
|04:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|República Dominicana
|vs.
|Colombia
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 23
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Japón
|vs.
|Camerún
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 23
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Turquía
|vs.
|España
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 23
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Polonia
|vs.
|Vietnam
|DSPORTS
|614
|1614
|sábado 23
|✓
|12:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Tour Championship
|Ronda 3
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 23
|✓
|09:00 hs.
|GOLF
|LIV Golf - Michigan
|Ronda 2
|DSPORTS
|617
|1617
|sábado 23
|✓
|05:45 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 1
|ESPN
|621
|1621
|sábado 23
|✓
|06:35 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Renewi Tour
|Etapa 4
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 23
|✓
|09:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour - CSI 5
|Valkenswaard
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 23
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 23
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 23
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613