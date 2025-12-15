RAE presenta adelanto del Diccionario 2026: nuevas palabras y cambios clave

La RAE presentó un adelanto del Diccionario 2026, que incluirá nuevas palabras como streaming, milenial, gif y turismofobia

La Real Academia Española (RAE), junto con las academias que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), presentó un adelanto del trabajo que desarrolla su Instituto de Lexicografía con miras a la 24.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), prevista para noviembre de 2026.

El anuncio forma parte del proceso de actualización continua del Diccionario, una de las obras normativas más consultadas del idioma español a nivel mundial.

Avances de la versión 23.8.1 del Diccionario

La institución dio a conocer los progresos correspondientes a la versión 23.8.1 del Diccionario, que se suma a la 23.8, presentada en diciembre de 2024. Esta actualización confirma el carácter dinámico del DLE y su adaptación a los cambios que experimenta la lengua en distintos contextos sociales, culturales y tecnológicos.

Según explicó la RAE, estas revisiones permiten incorporar nuevos usos, matizar significados y ajustar definiciones conforme evolucionan las prácticas comunicativas en el mundo hispanohablante.

Nuevas palabras incorporadas al Diccionario de la RAE

Tendencias 2026: música, moda, tecnología y consumo que marcarán el nuevo año Leer más

Entre las nuevas entradas destacan términos vinculados a debates sociales, fenómenos culturales y avances tecnológicos. En esta actualización se incluyen palabras como turismofobia, eurofobia, bioterrorismo, microteatro, autoconsumo, streaming, tetris, milenial —con una sola l—, prémium, farlopa, gif, piercing, crudovorismo, neolengua y loguearse.

La selección refleja la influencia de procesos globales, el impacto de la digitalización y la necesidad de nombrar realidades emergentes que ya forman parte del uso cotidiano del español

El término “mena” y su nueva acepción

Uno de los cambios que ha generado mayor atención pública es la actualización del término mena, acrónimo de Menor Extranjero No Acompañado. En España, esta palabra se utiliza para referirse a niños y adolescentes extranjeros que llegan al país sin un adulto responsable.

En esta versión del Diccionario, la RAE incorporó una nueva precisión al señalar que el término se emplea "A veces en sentido despectivo". Esta aclaración reconoce el contexto social y político en el que la palabra ha sido utilizada en el debate público, así como la carga valorativa que puede adquirir según el discurso.

Extranjerismos crudos y palabras adaptadas al español

La actualización del Diccionario también distingue entre los llamados extranjerismos crudos y las palabras que ya se consideran plenamente adaptadas al español. Algunas voces aparecen en cursiva porque proceden de otros idiomas y su grafía no se ajusta completamente a las normas fonéticas del español.

Otras, en cambio, pasan a escribirse en redonda, lo que indica su integración al uso común. Un ejemplo es okey, que se incorpora oficialmente con esa grafía y con el significado de "consentimiento, aprobación o permiso".

Un Diccionario en constante revisión

Con estas incorporaciones y ajustes, la Real Academia Española reafirma su objetivo de describir el español tal como se emplea en las distintas comunidades hispanohablantes. El proceso de actualización del Diccionario busca no solo registrar nuevas palabras, sino también atender los matices sociales, culturales y lingüísticos que acompañan su uso en contextos reales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!