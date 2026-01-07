Agenda legislativa 2026: una ventana para corregir el rumbo de la Asamblea

Niels Olsen no pudo calmar a los legisladores, luego de provocaciones en el debate, desarrollado el 6 de enero del 2026.

El anuncio de Niels Olsen de que en este 2026 hará ajustes en la agenda legislativa abre una ventana, que debería ir más allá de la reprogramación de prioridades. Para analistas consultados, el reto es que esos cambios se traduzcan en la definición clara de un norte, en la apertura al diálogo real con otros grupos y en la decisión de quitarle el candado a la fiscalización.

Juan Manuel Fuertes, excongresista y exsecretario de Gobernabilidad, señala que la agenda de la Asamblea depende de cuáles sean los objetivos del régimen. Espera que no se recapitulen episodios de confrontación con la Corte Constitucional (CC), por la aprobación de disposiciones normativas que entran en pugna con la carta magna.

Lo que se requiere, remarca Fuertes, es abrir un diálogo amplio entre las fuerzas políticas y sociales, pues urge trabajar en una reforma política; pero, aclara, no desde una visión unilateral del Ejecutivo. Hay que revisar el Código de la Democracia, para lo cual hace falta que se llegue a un mediano acuerdo, que genere un nuevo sistema de organizaciones políticas.

Para él, no tiene el menor sentido seguir con esa suerte de feria libre para la generación de organizaciones políticas hasta el nivel parroquial, que solo se utilizan para presentar candidatos. “Se debería avanzar a la supresión de organizaciones de carácter local y fortalecer más a los partidos políticos”.

"Los ecuatorianos hoy no se sienten representados por los asambleístas": Niels Olsen Leer más

El control político ha sido nulo

A Henry Cucalón, exministro de Gobierno y exasambleísta, le parece inadmisible que el control político haya sido prácticamente nulo el año pasado, en casos como Progen, “con atraco descarado, peculado puro”.

Él está a la expectativa de lo que pasará con Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura cuestionado por las presiones que un juez anticorrupción recibió, para que su sentencia favorezca al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Y además porque su esposa, Dolores Vintimilla, fue parte de su defensa.

Enmiendas

Además, ya que la vía constituyente se cerró (por el resultado de la consulta popular), Cucalón cree que hay que promover cambios vía enmienda, como señala el artículo 441 de la Constitución. Se necesitan modificaciones en sectores estratégicos de la economía y eliminar las funciones de designación de autoridades del Cpccs.

Para Cucalón, hay que tramitar el proyecto de Ley Orgánica de Repetición que presentó la Procuraduría, para recuperar recursos por acciones u omisiones en el ejercicio de potestades públicas. Y otro proyecto que regula el apoyo complementario y subsidiario a FF. AA. y Policía.

¿En qué temas no debería insistir la Asamblea?

Una característica de la democracia es la rendición de cuentas de los mandatarios y que existan mecanismos de fiscalización. Pero no solo para restar capital político al Gobierno. Juan Manuel Fuertes/ excongresista

Isabel Vargas, presidenta de la Federación de Barrios de Quito e integrante del Frente Popular, dice que Olsen debe tener claro que en la consulta popular también se rechazó la política económica de Noboa. Exige que se concentren en leyes que favorezcan al pueblo.

“No deben insistir más en el trabajo por horas, ni en privatizar servicios de salud del Ministerio, ni externalizar servicios del IESS”.

Asimismo, Vargas, también expresidenta de la UNE, asegura que están pendientes de reformas a la Ley de Seguridad Social. Repite que Asamblea y Gobierno deben entender que hace falta declarar en emergencia la salud y la educación, además de crear normativas que impulsen la obra pública, para generar más trabajos.

¿Qué ha dicho Olsen y qué hará ADN?

Niels Olsen simplemente ha dicho que se enfocarán en la lucha contra la corrupción y en los rubros seguridad y salud.

En esa línea, Nathaly Farinango, del oficialista ADN, dijo que hay reformas dentro del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código Orgánico Integral Penal que deben ser tratadas, con el objetivo de reestructurar la justicia. “Se están analizando en la Comisión de Justicia”.

Sobre el reclamo por la falta de fiscalización, Farinango respondió que “las críticas de la ciudadanía son sanas y siempre podemos rectificar”.

ADN ya no tiene una mayoría consolidada y tampoco existe un norte claro del Ejecutivo. El ciudadano clama por seguridad, generación de empleo y fiscalización real. Leonardo Berrezueta Exasambleísta

Hace falta autocrítica

Por su lado, Héctor Rodríguez, asambleísta correísta, espera que no haya más boicot a la fiscalización, como ha pasado con Progen, el irrespeto a derechos humanos en el paro, lo que sucede en las cárceles, etc.

“Debe haber autocrítica, que permitan que los informes de la mesa de Garantías Constitucionales salgan para que haya contrapeso”. Pide consensuar una agenda de fondo sobre desecuritización, no populismo penal.

No hay un norte en la Asamblea

Leonardo Berrezueta, exlegislador de la RC, cuestiona la “falta de capacidad de ADN, su desconocimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL); no es un bloque, no hay un liderazgo ni tiene capacidad de diálogo; fiscaliza a la carta. No se ve un norte ni deseo de construir una agenda”.

Y recuerda que se debe avanzar en la reforma a la Ley de Seguridad Social (como ordenó la CC) y regular el teletrabajo y el trabajo por resultados.

En la Asamblea la pregunta no es con quién se conversa, sino para qué. El jefe es el pueblo, no deben pedir permiso para hablar, y lo mismo con alcaldes y prefectos. Henry Cucalón/ ex asambleísta y ex ministro de Gobierno

La agenda legislativa de julio 2025

En julio del 2025, Olsen presentó una agenda legislativa 2025-2027, con cinco ejes y 53 proyectos. Hay expectativa sobre la apertura al diálogo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ