Agenda legislativa 2026: ¿qué reformas puede impulsar Noboa tras No a Constituyente?

Los asambleístas irán a la vacancia legislativa desde el 22 de diciembre 2025 al 2 de enero 2026.

Fuera de la Asamblea, los analistas ya delinearon la agenda legislativa 2026, luego de que Daniel Noboa no logró el respaldo ciudadano para ir a una Constituyente. El propio presidente ha señalado que usarán las “herramientas” disponibles para sacar adelante las reformas. Sin embargo, con la vacancia de los asambleístas en dos semanas y con el mandatario de gira ahora y de vacaciones hasta el 15 de enero, todo indica que definir esa agenda no es la prioridad de ADN, al momento.

La exasambleísta Lucía Posso señala que el No en la consulta popular no debería convertirse en un pretexto para la inacción, por dos razones. Una: que las reformas planteadas en la consulta se pueden tramitar en la Asamblea. Dos: el Ejecutivo cuenta con mayoría legislativa, lo que debería facilitar la aprobación de cambios que consideren urgentes. Aunque para proponer una enmienda se requieren 52 votos y para aprobarla, 101.

Posso cree que muchos temas considerados sensibles en materia de seguridad ya están legislados, como las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Por ello afirma que “la tarea no es seguir produciendo leyes sobre leyes, sino hacer viable y efectivo lo ya legislado. Y enfocarse en lo que el país necesita para salir de la crisis”.

El presidente Noboa ha dicho que insistirá en enmiendas vía Legislativo en temas de populismo penal. “La gente dice que sueltan a los criminales. También vamos a sacar a los PPL de los grupos prioritarios”.

¿Cuál es el norte que debería tener la Asamblea?

Lucía Posso afirma que el norte legislativo debe ser “trabajar en seguridad jurídica para atraer inversiones, generar empleo y activar la economía”. Ecuador, reitera, necesita leyes que garanticen estabilidad, reglas claras y confianza para producir. Critica la falta de fiscalización, herramienta que le parece indispensable para “asegurar que las instituciones funcionen”.

Lo que opina el analista Santiago Cahuasquí:

El sociólogo Santiago Cahuasquí anota que la agenda legislativa más apremiante para Ecuador gira en torno a seguridad, transparencia, eficiencia estatal y materia laboral. No obstante, aclara que una lectura crítica de lo que pasa en el país revela que el problema de fondo no es la falta de leyes, sino la escasa capacidad del Estado para implementarlas de manera consistente y efectiva.

Sobre las enmiendas y otras reformas opina Jorge Peñafiel

Otro exasambleísta, Jorge Peñafiel, dice que en la agenda urgente se debe apuntar a un paquete de enmiendas para la reforma política, que incluya requisitos para ser asambleísta; reformas a los partidos políticos, señalando parámetros para ser candidato, como militar tres años en ellos; reformas a la justicia (más jueces y juzgados, cambios en el procesamiento de causas); ajustar la fiscalización con reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa; además de reformas de seguridad.

La reforma política debe ser prioridad

Santiago Cahuasquí cree que la reforma política debería tener también prioridad, comenzando por separar el sistema de partidos nacionales del subnacional, para reducir la fragmentación y fortalecer proyectos políticos con verdadero alcance programático. Opina que sería clave exigir que solo los afiliados puedan ser candidatos, reformando el artículo 112 de la Constitución, para así reforzar la coherencia interna, la responsabilidad de los liderazgos y la calidad de la representación.

Reformas en COIP, COFJ y Cogep: Darwin Seraquive

El abogado Darwin Seraquive señala que vía enmienda se debe eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ya que no fortalece la institucionalidad democrática.

Además, “en línea con el discurso de que las leyes no les dejan trabajar en seguridad, se deben plantear reformas para que la prisión preventiva no sea una garantía de última ratio para delitos de peculado, cohecho, concusión, delincuencia organizada y sicariato”.

Asimismo, Darwin Seraquive pide regular mejor la figura de cooperador eficaz. Y reformar el Código Orgánico General de Procesos y el COFJ. Y en materia civil, dice que los procesos ejecutivos en materia laboral, por ejemplo, son largos.

Contexto

El 16 de noviembre del 2025, la población le dijo No al presidente Daniel Noboa en las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum.

