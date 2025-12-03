HealthBird: denuncias crecen mientras el bloqueo de ADN frena toda fiscalización

Los legisladores oficialistas evitan salirse del libreto y no hablan del contrato que podría perjudicar a afiliados al IESS

En el Pleno de la Asamblea, casi siempre gana el sí a las propuestas del Ejecutivo. ADN suma votos de aliados.

En la Asamblea apenas se habla de dos asuntos que han generado cuestionamientos en el ámbito de la salud: el contrato por 37,7 millones de dólares que el entonces presidente del IESS, Edgar Lama von Buchwald, suscribió con CNT-HealthBird, y el papel que desempeña la vicepresidenta María José Pinto como ministra encargada de Salud. Legisladores ajenos al movimiento oficialista ADN creen que difícilmente se ejecuten acciones de fiscalización.

EXPRESO intentó hablar sobre esos temas con Diana Jácome, Lucía Jaramillo, Inés Alarcón, Hernán Zapata, Dominique Serrano, Camila León, Adrián Castro, Eckenner Recalde y Juan José Reyes, de ADN; también con independientes como Cristian Benavides, Sergio Peña o Jhajaira Urresta, pero no estuvieron disponibles.

Esteban Torres, por ADN, dijo que no se pronunciaría sobre la respuesta que le dio la Vicepresidencia de la República a la Comisión Nacional Anticorrupción, a través de la que dijo que no era competente para recibir denuncias sobre proveedores de medicinas e insumos. “Desconozco del tema”. Sin embargo dijo que cree que se debe investigar lo que genere controversia.

Del lado de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, adelantó que este miércoles se conocerá sobre iniciativas de fiscalización. Dijo que están reuniendo información para un pedido de juicio político a Edgar Lama.

La Contraloría tiene la denuncia sobre HealthBird

Su compañera Viviana Veloz indicó que la Subcontralora de Auditoría encargada, de la Contraloría General del Estado, dispuso a la Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social efectuar una verificación preliminar sobre su denuncia en torno a HealthBird, para determinar si amerita una acción de control (ver nota lateral). Anunció que presentarán una denuncia ante la Fiscalía pues los recursos de los asegurados deben ser protegidos. Sobre Pinto dijo: “no puede eludir responsabilidades”.

La posición del PSC

Por otro lado, Alfredo Serrano, asambleísta y presidente del Partido Social Cristiano (PSC), es realista. No le han respondido ni tres pedidos de información enviados al exministro de Salud. Anota que con ADN al mando de la Asamblea hay más bloqueo que cuando gobernó el correísmo. “La tarea fiscalizadora está cerrada por todos los frentes. El silencio es la forma en la que se comunica este Gobierno”.

Pachakutik tampoco cree que se puede fiscalizar

Mariana Yumbay, de Pachakutik, lamentó que no haya posibilidades de fiscalizar.

La opinión de Jorge Escala, exasambleísta de Unidad Popular

En esa línea, Jorge Escala, exasambleísta por Unidad Popular, dijo que lo mínimo que debería hacer la Asamblea es pedir que comparezcan Edgar Lama y “su primo, Roberto Romero von Buchwald, superintendente de Bancos. Este último debería indicar cómo ha evitado el grave perjuicio al IESS”. Sobre el papel de María José Pinto al frente de Salud señaló que las denuncias de la Comisión Anticorrupción debió derivarlas a la Fiscalía y a la Contraloría, “consagran la impunidad”.

