Exministro de Noboa explica cercanía de Fausto Jarrín al Gobierno: "Tiene contactos"

El exministro de Gobierno, José de la Gasca, se refirió al rol del exabogado del exvicepresidente Jorge Glas

Una sombra que empieza a salir a la luz. El exministro de Gobierno, José de la Gasca, se refirió este miércoles 24 de diciembre de 2025 al rol que ha tenido la exfigura del correísmo Fausto Jarrín en el régimen del presidente Daniel Noboa.

Aunque la presencia de Jarrín ya ha sido notoria por su aparición en distintos actos del presidente Noboa y ha sido confirmada por la ministra Zaida Rovira, poco o nada se conoce sobre su rol en el Gobierno y participación en las decisiones de la Presidencia.

Fausto Jarrín, de abogado de correístas a consultor de Noboa

Como en su momento lo mencionó Rovira, el exabogado de Jorge Glas y exasambleísta del correísmo, Fausto Jarrín, está en el Gobierno en una función de asesoría. Sin embargo, el exministro De La Gasca precisó que dicha consultoría de Jarrín era directamente con el presidente Noboa.

"En ningún momento Fausto Jarín fue funcionario del Ministerio. Las gestiones o las articulaciones las hacía directamente yo. Ha estado cercano a un consultor, en su momento al presidente, pero él no era funcionario ni del Ministerio ni del Gobierno", comentó.

Exministro no cuestiona el pasado político de Fausto Jarrín

Respecto al pasado político de Jarrín, vinculado con las máximas figuras de la Revolución Ciudadana, como Rafael Correa y Jorge Glas, el exministro José De La Gasca sostuvo que no es un tema que pueda cuestionar, incluso poniéndose como ejemplo.

"A mí mismo me pueden tildar de haber estado en un gobierno, etcétera. Pero yo no veo eso así. Yo veo la forma en que se debe servir al país. Cada uno debe actuar ciñéndose a los principios de la ética pública y bajo las responsabilidades del caso", acotó De La Gasca.

Fausto Jarrín es una pieza política importante para Noboa

El exministro De La Gasca también reveló qué motivó al Gobierno de Daniel Noboa para acercar a Fausto Jarrín: "Es una persona con experiencia, con contactos, que conoce el sector político. Desde luego, las decisiones del presidente yo no me voy a meter a observarlas. A mí lo que me competía era manejar el Ministerio, la política, las relaciones con las instituciones, y eso lo hice desde donde yo podía hacerlo, como yo deseé hacerlo y como yo hago las cosas".

Respecto a los rumores de que Jarrín sea un operador en las sombras del Gobierno de Noboa, el exministro aclaró que mientras él estuvo en funciones era el "encargado de hacer las conversaciones transparentes", pero que "no puedo decir que había no transparentes, porque de hecho, si yo lo hubiera conocido, lo hubiera denunciado".

