Pichincha y Guayas aportan con 8 de cada $ 10 de impuestos que se cobran en el país

En Quito se recaudaron más de $ 9.203 millones, a noviembre de este año.

Pichincha y Guayas concentran el 80% de la recaudación tributaria nacional, confirmando con ello la fuerte centralización fiscal que existe en el país. Según un reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y noviembre de 2025, la recaudación nacional sumó $ 19.561 millones, de los cuales Pichincha aportó el 49,2% y Guayas el 31,1%.

Las cifras oficiales reflejan dónde está la actividad económica formal del país, con el domicilio y operación de grandes empresas que mueven el aparato productivo, en sectores de la industria, comercio exterior y sistema financiero.

¿Y el resto del país?

Azuay, con 881 millones, lidera el tercer puesto, pero muy distante delas provincias que ocupan el podio de la recaudación. No obstante, incluso sumando Manabí ($ 410 millones), Tungurahua ($ 314 millones) y El Oro ($ 307 millones), no alcanzaría a recaudar ni la mitad del resultado que tiene Pichincha por sí sola ($ 9.622 millones).

La brecha territorial sigue siendo amplia

Las cifras oficiales muestran que la estructura fiscal del Ecuador no solo sigue concentrada, sino que se ha endurecido con el tiempo. Pese a los efectos de la pandemia, la recesión de 2020 y la posterior recuperación, Guayas y Pichincha ampliaron su peso en la recaudación nacional.

Entre los años 2019 a 2024, Pichincha incrementó su participación del 47 al 48%, mientras que Guayas lo hizo del 30 al 31 %

Esta polarización, recuerda el experto tributario, Pablo Guevara, está dada por las condiciones y servicios que ofrecen ambas ciudades, en donde están domiciliadas la mayoría de empresas formales. Quito, por su poder político y Guayaquil, por ser ciudad puerto, puerta de entrada y salida de las exportaciones.

Este fenómeno, señala, es común en otros países de la región, donde esta concentración se da incluso en una sola ciudad. "Está el caso de Perú, que básicamente depende de ciudades como Lima, o La Paz, de Bolivia. Acá tenemos dos, Quito y Guayaquil", dice.

Sin embargo, acá se habla del potencial de crear un tercer polo, para bajar esta dependencia. Eso, dice Francisco Briones, exdirector del SRI, sería lo ideal, "pero ese objetivo es ajeno a la política tributaria. Tiene que ver con crear una política productiva y económica que permita el desarrollo de otras actividades económicas en otros lugares del país". Solo así, el canal de recaudación podrá diversificarse, dijo.

