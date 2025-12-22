Estos son los días en que los servicios de impuestos vehiculares estarán suspendidos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que, debido a los procesos de configuración y actualización del sistema para la recaudación de los impuestos vehiculares del período fiscal 2026, los servicios y trámites relacionados con estos impuestos se suspenderán temporalmente.

RELACIONADAS Cambian los horarios de la revisión vehicular en Guayaquil por Navidad y fin de año

La entidad dio a conocer, en un comunicado, que la suspensión será desde el jueves 1 de enero hasta el miércoles 7 de enero de 2026, y estarán habilitados nuevamente el jueves 8 de enero de 2026 en todos los canales de atención: presenciales, electrónicos y en instituciones financieras.

¿Qué otros pagos no se podrán hacer?

Reservas Internacionales, con el nivel más alto desde el inicio de la dolarización Leer más

Esta medida aplica también para los pagos correspondientes al Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados y al 1 % a la compra de vehículos usados y las tasas ANT y SPPAT que se recaudan en aplicación de los convenios suscritos con dichas entidades.

El ente recaudador, aclara que hasta el 31 de diciembre de 2025, los contribuyentes podrán realizar trámites relacionados a vehículos de forma presencial en los Centros de Atención del SRI a escala nacional; así como ingresar trámites físicos por ventanilla de Secretaría o de manera electrónica a través de la opción “Trámites y notificaciones” del portal SRI en Línea de www.sri.gob.ec.

Entre los trámites disponibles se incluyen la creación de subcategorías vehiculares, reversos de contratos, actualizaciones de características del vehículo, exoneraciones, entre otros.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ