Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Un hombre observa el portal del SRI
El servicio volverá a ser habilitado el jueves 8 de enero de 2026.Archivo / Expreso

Estos son los días en que los servicios de impuestos vehiculares estarán suspendidos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) alista procesos de configuración y actualización del sistema

  • Redacción Expreso

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que, debido a los procesos de configuración y actualización del sistema para la recaudación de los impuestos vehiculares del período fiscal 2026, los servicios y trámites relacionados con estos impuestos se suspenderán temporalmente.

RELACIONADAS

La entidad dio a conocer, en un comunicado, que la suspensión será desde el jueves 1 de enero hasta el miércoles 7 de enero de 2026, y estarán habilitados nuevamente el jueves 8 de enero de 2026 en todos los canales de atención: presenciales, electrónicos y en instituciones financieras.

¿Qué otros pagos no se podrán hacer?

BANCO CENTRAL DEL ECU (15206852)

Reservas Internacionales, con el nivel más alto desde el inicio de la dolarización

Leer más

Esta medida aplica también para los pagos correspondientes al Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados y al 1 % a la compra de vehículos usados y las tasas ANT y SPPAT que se recaudan en aplicación de los convenios suscritos con dichas entidades.

RELACIONADAS

El ente recaudador, aclara que hasta el 31 de diciembre de 2025, los contribuyentes podrán realizar trámites relacionados a vehículos de forma presencial en los Centros de Atención del SRI a escala nacional; así como ingresar trámites físicos por ventanilla de Secretaría o de manera electrónica a través de la opción “Trámites y notificaciones” del portal SRI en Línea de www.sri.gob.ec.

Entre los trámites disponibles se incluyen la creación de subcategorías vehiculares, reversos de contratos, actualizaciones de características del vehículo, exoneraciones, entre otros.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La pista Emilio Estrada Ycaza renace y beneficia a más de 5.000 atletas en Guayaquil

  2. Tailandia anuncia que Camboya aceptó negociar sobre su mortífero conflicto fronterizo

  3. Caso Euro2024: audios revelan 'mensajes' de Henry Gaibor al juez Carlos Serrano

  4. Powerball sortea USD 1,6 mil millones y ecuatorianos participan en línea

  5. Estos son los días en que los servicios de impuestos vehiculares estarán suspendidos

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona sacude el camerino: limpieza de huelguistas luego del golpe ante IDV

  2. ¿Quién fue Diego Borella, a quien 'Emily in Paris' dedica su quinta temporada?

  3. Asesinan a mujer tras salir del sepelio del futbolista Mario Pineida

  4. La fría confesión de la mujer que desmembró a su madre en Sauces 9

  5. Militares son declarados culpables y sentenciados en el Caso Las Malvinas

Te recomendamos