Gobierno acredita $ 100 millones para devolución del IVA en diciembre

En 2025 el SRI devolvió el impuesto por $ 442 millones a adultos mayores y personas con discapacidad

Un grupo de ciudadanos realizan trámite en el Servicio de Rentas Internas de Guayaquil.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció este 19 de diciembre que el Gobierno Nacional acreditó 100 millones de dólares en diciembre de 2025 para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y personas con discapacidad, informó a través de un mensaje en X.

La información fue confirmada a través de la cuenta oficial del SRI en X. Además la institución destacó que todas las solicitudes de devolución fueron debidamente notificadas hasta el 11 de noviembre y son esas las que hoy fueron acreditadas.

La directora del SRI, Alexandra Navarrete, precisó en su cuenta personal de X que que durante 2025 se entregaron 442 millones de dólares por concepto de devolución del IVA, recursos que llegaron a más de 850 mil personas pertenecientes a estos grupos prioritarios. Con los 100 millones de dólares acreditados en diciembre, el valor total entregado durante 2025 asciende a 442 millones de dólares, cifra que supera los 345 millones de dólares desembolsados en 2024. Esto representa un incremento de $97 millones adicionales en comparación con el año anterior, según informó el SRI.

La devolución del IVA es un derecho constitucional dirigido a personas mayores de 65 años y a quienes tengan una discapacidad superior al 30%. Este beneficio permite recuperar el impuesto pagado en la compra de bienes y servicios de primera necesidad. Esta acreditación llega tras meses de retrasos que han marcado 2025. Según denuncias públicas, los adultos mayores han enfrentado demoras de hasta ocho meses en los pagos, cuando la normativa establece un plazo máximo de 60 días.

Los beneficiarios denuncian que los tiempos de espera se extendieron de cuatro meses durante el gobierno de Guillermo Lasso a siete y ocho meses en la administración de Daniel Noboa, obligando a algunos a presentar acciones de protección para exigir el cumplimiento de este derecho tributario.

¿Quienes se benefician?

Los adultos mayores pueden solicitar hasta 138 dólares mensuales, equivalente al 15% de dos salarios básicos unificados.

Para las personas con discapacidad, el monto varía según el porcentaje de discapacidad certificada, desde 82 dólares hasta 138 dólares al mes.

Los beneficiarios pueden acceder a este derecho mediante tres modalidades:

solicitud presencial en oficinas del SRI,

trámite virtual a través del portal web de la institución,

o devolución automática en establecimientos autorizados.

Para solicitar el reembolso, los usuarios deben presentar facturas de compras de bienes de primera necesidad como alimentación, medicinas, vestimenta, transporte, vivienda y servicios básicos.

