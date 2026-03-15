Óscar 2026: predicciones de ganadores en las principales categorías

Los premios se entregarán este domingo 15 de marzo en Los Ángeles. ¿Quiénes se llevaran los galardones más importantes?

Los premios Óscar 2026 se llevarán a cabo este domingo 15 de marzo en Los Ángeles, California. Con el pasar de las horas la expectativa crece por saber quién se va a llevar las distinciones más importantes de la ceremonia.

Una de las películas que arranca como favorita es Sinners, esto debido a que es la que más nominaciones tiene en esta edición (16 en total) y se convirtió también en la que más nominaciones tuvo en la historia de este evento. Superó a Titanic en ese rubro, que tenía 14.

Sin embargo, en las predicciones el filme de Ryan Coogler sale muy perdedor ya que en la mayoría de categorías es superada por otros largometrajes. Diario Expreso te hace un repaso de las predicciones en las categorías más importantes basado en lo que dicen los especialistas en el tema.

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Predicciones de ganadores del Óscar 2026

Mejor actriz secundaria

Teyana Taylor de Una batalla tras otra. Ella ganó los Globos de Oro y llega como máxima candidata a pesar de que Amy Madigan venció en los premios de Sindicato de Actores y en los Critics Choice Awards por su participación en Weapons.

Mejor actor secundario

Esta es una de las categorías más disputadas ya que la distinción ha caído en distintos actores en esta temporada de premios. A pesar de eso, Stellan Skarsgard es el más opcionado por Valor Sentimental, ya ganó los Globos de Oro. El segundo más opcionado es Sean Penn por Una batalla tras otra.

Mejor actriz principal

En cambio esta categoría está muy clara, se la va a llevar Jesse Buckley por Hamnet. La actriz ha arrasado en la temporada de premios llevándose todos en su camino, por lo que es muy improbable que haya una sorpresa.

Mejor actor principal

Timothée Chalamet parte como el favorito por su papel en Marty Supreme, pero no se descarta una sorpresa de Michael B. Jordan por Sinners, ya que se llevó el premio del Sindicato de Actores.

Mejor película internacional

Valor Sentimental de Noruega es la que ganaría, pero también no se descarta que El Agente Secreto de Brasil de el golpe, ambas películas también están nominadas a Mejor película del año.

Mejor película animada

Esta es otra categoría donde no hay muchas dudas, el fenómeno KPop Demon Hunters se llevaría el Óscar ya que ha arrasado en la temporada de premios, solo no se llevó el Bafta porque no se estrenó en Reino Unido. Pero eso no detendrá que levante la estatuilla más importante.

Mejor director

Todos los cañones apuntan a Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra. Es otro de los que ha ganado todos los premios en el camino a los Óscar, incluido el de Sindicato de Directores, por lo que no parece tener rival.

Mejor película del año

Aquí la favorita también es Una batalla tras otra, aunque Sinners ha ido ganando fuerza nada parece tumbar a la favorita de todos. Más atrás quedó Hamnet, que había empezado la carrera como una gran opcionada.

A qué hora y por dónde ver los Óscar 2026

Los espectadores en Ecuador podrán seguir la gala a partir de las 18 (cuando inicia la alfombra roja) a través de:

TNT Latin America: transmitirá la ceremonia completa con comentarios en español.

Max (streaming): también ofrecerá la transmisión en vivo para suscriptores.

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