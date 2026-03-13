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Lista completa de las nominaciones a los premios Óscar.
Lista completa de las nominaciones a los premios Óscar.canva

Óscar 2026: lista completa de nominados y favoritos para ganar

Los pecadores es la producción que destaca este año con 16 nominaciones

La Academia de Hollywood vuelve a encender los focos para celebrar lo mejor del cine. La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo 15 de marzo de 2026, con Conan O’Brien como maestro de ceremonias. 

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Las favoritas de la noche

Entre las grandes contendientes destaca “Los pecadores”, de Ryan Coogler, que arrasa con 16 nominaciones, convirtiéndose en la película con más candidaturas en la historia de los Oscar. 

Le siguen “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones, y las películas “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “Valor sentimental”, cada una con 9, mientras que “Hamnet”, de Chloé Zhao, suma 8 nominaciones y ha cautivado al público desde sus primeros reconocimientos en festivales.

Mejor Película

  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Valor sentimental
  • Hamnet
  • Bugonia
  • F1: La película
  • El agente secreto
  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Ryan Coogler – Los pecadores
  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Chloé Zhao – Hamnet
  • Joachim Trier – Valor sentimental

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
  • Michael B. Jordan – Los pecadores
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Wagner Moura – El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
  • Kate Hudson – Song Song Blue
  • Renate Reinsve – Valor sentimental
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra
  • Sean Penn – Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Los pecadores
  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning – Valor sentimental
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
  • Amy Madigan – Weapons
  • Wunmi Mosaku – Los pecadores
  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor Guion Original

  • Los pecadores
  • Valor sentimental
  • Marty Supreme
  • Blue Moon
  • Un simple accidente

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra
  • Sueños de trenes
RELACIONADAS

Mejor Película Internacional

  • Sirat (España)
  • El agente secreto (Brasil)
  • Un simple accidente (Francia e Irán)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • La voz de Hind (Túnez)

Mejor Película de Animación

  • Arco
  • Elio
  • Las guerreras K-pop
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Mejor Documental

  • The Alabama Solution
  • Come See Me in the Good Light
  • Cutting Through Rocks
  • Mr. Nobody contra Putin
  • La vecina perfecta

Mejor Montaje

  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme
  • Valor sentimental
  • F1: La película

Mejor Fotografía

  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • Una batalla tras otra
  • Marty Supreme
  • Sueños de trenes

Mejor Sonido

  • Los pecadores
  • F1: La película
  • Frankenstein
  • Una batalla tras otra
  • Sirat
RELACIONADAS

Mejor Banda Sonora

  • Los pecadores
  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Una batalla tras otra

Mejor Canción Original

  • I Lied To You – Los pecadores
  • Dear Me – Diane Warren: Relentless
  • Golden – Las guerreras K-pop
  • Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
  • Train Dreams – Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Los pecadores
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Una batalla tras otra

Mejor Diseño de Vestuario

  • Los pecadores
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Avatar: Fuego y ceniza

Mejor Maquillaje y Peluquería

  • Frankenstein
  • Los pecadores
  • Kokuho
  • The Smashing Machine
  • La hermanastra fea

Mejores Efectos Visuales

  • Los pecadores
  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1: La película
  • Jurassic World: El renacer
  • Laberinto en llamas

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Burcher's Stain
  • A Friend of Dorothy
  • Jane Austen's Period Drama
  • The Singers
  • Two People Exchanging Saliva
RELACIONADAS

Mejor Cortometraje de Animación

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • The Girl Who Cried Perls
  • Retirement Plan
  • The Three Sisters

Mejor Cortometraje Documental

  • Todas las habitaciones vacías
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

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