Óscar 2026: lista completa de nominados y favoritos para ganar

Los pecadores es la producción que destaca este año con 16 nominaciones

Lista completa de las nominaciones a los premios Óscar.

La Academia de Hollywood vuelve a encender los focos para celebrar lo mejor del cine. La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo 15 de marzo de 2026, con Conan O’Brien como maestro de ceremonias.

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Las favoritas de la noche

Entre las grandes contendientes destaca “Los pecadores”, de Ryan Coogler, que arrasa con 16 nominaciones, convirtiéndose en la película con más candidaturas en la historia de los Oscar.

Le siguen “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones, y las películas “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “Valor sentimental”, cada una con 9, mientras que “Hamnet”, de Chloé Zhao, suma 8 nominaciones y ha cautivado al público desde sus primeros reconocimientos en festivales.

Mejor Película

Los pecadores

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Frankenstein

Valor sentimental

Hamnet

Bugonia

F1: La película

El agente secreto

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Ryan Coogler – Los pecadores

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Josh Safdie – Marty Supreme

Chloé Zhao – Hamnet

Joachim Trier – Valor sentimental

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Michael B. Jordan – Los pecadores

Ethan Hawke – Blue Moon

Wagner Moura – El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada

Kate Hudson – Song Song Blue

Renate Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro – Una batalla tras otra

Sean Penn – Una batalla tras otra

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Los pecadores

Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning – Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Los pecadores

Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor Guion Original

Los pecadores

Valor sentimental

Marty Supreme

Blue Moon

Un simple accidente

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Película Internacional

Sirat (España)

El agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia e Irán)

Valor sentimental (Noruega)

La voz de Hind (Túnez)

Mejor Película de Animación

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor Montaje

Los pecadores

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Valor sentimental

F1: La película

Mejor Fotografía

Frankenstein

Los pecadores

Una batalla tras otra

Marty Supreme

Sueños de trenes

Mejor Sonido

Los pecadores

F1: La película

Frankenstein

Una batalla tras otra

Sirat

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Mejor Banda Sonora

Los pecadores

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Mejor Canción Original

I Lied To You – Los pecadores

Dear Me – Diane Warren: Relentless

Golden – Las guerreras K-pop

Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!

Train Dreams – Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

Los pecadores

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Mejor Diseño de Vestuario

Los pecadores

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Avatar: Fuego y ceniza

Mejor Maquillaje y Peluquería

Frankenstein

Los pecadores

Kokuho

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejores Efectos Visuales

Los pecadores

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Mejor Cortometraje de Ficción

Burcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

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Mejor Cortometraje de Animación

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Perls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Cortometraje Documental

Todas las habitaciones vacías

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

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