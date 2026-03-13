Óscar 2026: lista completa de nominados y favoritos para ganar
Los pecadores es la producción que destaca este año con 16 nominaciones
La Academia de Hollywood vuelve a encender los focos para celebrar lo mejor del cine. La 98ª edición de los Premios Oscar se llevará a cabo este domingo 15 de marzo de 2026, con Conan O’Brien como maestro de ceremonias.
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Las favoritas de la noche
Entre las grandes contendientes destaca “Los pecadores”, de Ryan Coogler, que arrasa con 16 nominaciones, convirtiéndose en la película con más candidaturas en la historia de los Oscar.
Le siguen “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones, y las películas “Marty Supreme”, “Frankenstein” y “Valor sentimental”, cada una con 9, mientras que “Hamnet”, de Chloé Zhao, suma 8 nominaciones y ha cautivado al público desde sus primeros reconocimientos en festivales.
Mejor Película
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Valor sentimental
- Hamnet
- Bugonia
- F1: La película
- El agente secreto
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Ryan Coogler – Los pecadores
- Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Chloé Zhao – Hamnet
- Joachim Trier – Valor sentimental
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra
- Michael B. Jordan – Los pecadores
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura – El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Si pudiera, te daría una patada
- Kate Hudson – Song Song Blue
- Renate Reinsve – Valor sentimental
- Emma Stone – Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro – Una batalla tras otra
- Sean Penn – Una batalla tras otra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Los pecadores
- Stellan Skarsgård – Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning – Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – Los pecadores
- Teyana Taylor – Una batalla tras otra
Mejor Guion Original
- Los pecadores
- Valor sentimental
- Marty Supreme
- Blue Moon
- Un simple accidente
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Película Internacional
- Sirat (España)
- El agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia e Irán)
- Valor sentimental (Noruega)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor Película de Animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Montaje
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- F1: La película
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
- Sueños de trenes
Mejor Sonido
- Los pecadores
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Sirat
Mejor Banda Sonora
- Los pecadores
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
Mejor Canción Original
- I Lied To You – Los pecadores
- Dear Me – Diane Warren: Relentless
- Golden – Las guerreras K-pop
- Sweet Dreams of Joy – Viva Verdi!
- Train Dreams – Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Los pecadores
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
Mejor Diseño de Vestuario
- Los pecadores
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Avatar: Fuego y ceniza
Mejor Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Los pecadores
- Kokuho
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores Efectos Visuales
- Los pecadores
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
Mejor Cortometraje de Ficción
- Burcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Cortometraje de Animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Perls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Cortometraje Documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
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