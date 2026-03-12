Óscar 2026: cómo ver la ceremonia en vivo, horario y canal en Ecuador

Te contamos cómo ver en vivo los Óscar 2026 desde Ecuador, el horario de la alfombra roja y la ceremonia

Ecuador podrá disfrutar de los premios Óscar este 15 de marzo de 2026.

La ceremonia de los Premios Óscar 2026, el evento más importante de la industria cinematográfica, reunirá nuevamente a las principales estrellas de Hollywood para premiar a las mejores producciones del último año. Los fanáticos del cine en Ecuador podrán seguir la gala en vivo y conocer quiénes se llevarán las codiciadas estatuillas doradas.

La premiación es organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences y se realizará en el tradicional Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

A continuación, te contamos a qué hora empieza la ceremonia, por dónde verla y cómo seguirla desde Ecuador.

¿Cuándo son los Óscar 2026?

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026. Como cada año, el evento reunirá a actores, directores y productores de todo el mundo en una gala que combina alfombra roja, presentaciones en vivo y la entrega de las estatuillas.

¿A qué hora empiezan los Óscar 2026 en Ecuador?

Para el público ecuatoriano, la transmisión de los Premios Óscar 2026 comenzará aproximadamente a las:

18:00 – Inicio de la alfombra roja

19:00 – Inicio de la ceremonia oficial

Los horarios corresponden a la hora de Ecuador continental.

¿Dónde ver los Óscar 2026 en Ecuador?

Los espectadores en Ecuador podrán seguir la gala a través de:

TNT Latin America: transmitirá la ceremonia completa con comentarios en español.

Max (streaming): también ofrecerá la transmisión en vivo para suscriptores.

Estas plataformas suelen emitir tanto la alfombra roja como la ceremonia principal de los Premios Óscar 2026.

Qué esperar de la gala

Cada edición de los Óscar reúne a las películas más destacadas del año y ofrece momentos memorables: discursos emotivos, presentaciones musicales y sorpresas durante la premiación.

Las categorías más esperadas suelen ser:

Mejor película

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor director

Mejor película internacional

La gala de los Premios Óscar 2026 promete nuevamente captar la atención mundial con millones de espectadores siguiendo en directo quiénes se quedarán con las estatuillas más prestigiosas del cine.

