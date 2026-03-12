Hollywood refuerza seguridad para los Óscar 2026 luego de alerta del FBI

El FBI alerta sobre un posible ataque con drones antes de los Oscar 2026 en Hollywood y se refuerza la seguridad en la zona

Este año, a la atmósfera de glamour que rodea los premios Óscar, se ha sumado la preocupación por la posibilidad de algún ataque durante la ceremonia.

A poquísimos días de la gala final de los premios de la Academia, el estado de California, en Estados Unidos, y el mundo entero viven una mezcla inusual de glamour y preocupación. El encuentro más importante del cine mundial ha requerido que las autoridades estadounidenses eleven los protocolos de seguridad tras una advertencia del FBI sobre un posible ataque con drones en la Costa Oeste.

Cada año, el esperado evento concentra la atención de la industria cinematográfica y de millones de espectadores alrededor del mundo. Este 2026, la fecha escogida es el domingo 15 de marzo en Hollywood.

Pero en esta ocasión, la conversación en torno a la gala no solo tiene que ver con los actores, directores o películas. También con una alerta de seguridad que ha encendido las alarmas en California.

FBI alerta sobre posible ataque con drones antes de los premios Óscar

Según ha publicado Variety, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) notificó a las autoridades de California sobre la posibilidad de un ataque con drones en la región de la Costa Oeste. Esta dura y preocupante advertencia se produce en medio de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán y plantea el escenario de una posible represalia vinculada a recientes acciones militares.

El aviso llegó apenas días después de uno de los rituales más simbólicos de la temporada de premios: el despliegue de la alfombra roja en Hollywood Boulevard.

El presentador de la ceremonia de este año, Conan O’Brien, participó el pasado miércoles en el acto protocolario que marca el inicio oficial de la semana de los Oscar.

Aunque la alerta no menciona directamente un objetivo específico, la magnitud del evento y su enorme visibilidad internacional han llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia en torno a la gala.

Seguridad reforzada en Hollywood y Los Ángeles

Los cuerpos de seguridad locales no han permanecido ajenos a las advertencias vertidas por el FBI, y han decidido activar medidas adicionales que garanticen la tranquilidad de los asistentes durante la ceremonia. El Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles confirmó al Los Angeles Times que se encuentra operando bajo un nivel elevado de preparación.

Es así como las autoridades aseguran que los equipos de seguridad están trabajando de manera permanente para anticiparse a cualquier eventualidad y reforzar la vigilancia en zonas estratégicas de la ciudad. Permanecen bajo vigilancia los alrededores del teatro donde se celebrará la gala, hoteles cercanos, rutas de acceso y puntos de concentración de fanáticos.

No existe información concreta de amenaza

Por su parte, People indica que el operativo de seguridad contará con la participación conjunta de agentes del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles. Por otro lado, se ha dispuesto el uso de drones de vigilancia, perros entrenados para detectar explosivos y controles adicionales para los asistentes al evento.

A pesar del tremendo operativo, las autoridades indican que no existe una información concreta sobre alguna amenaza, pero el contexto interncional hace tomar una postura preventiva.

La seguridad de los invitados es la prioridad de La Academia

Para la organización de los premios Oscar, la seguridad siempre ha sido uno de los pilares de la producción. Este año, sin embargo, el tema ha adquirido una relevancia aún mayor.

El productor ejecutivo de la ceremonia, Raj Kapoor, explicó durante una conferencia de prensa que la Academia trabaja de manera estrecha con las autoridades federales y locales para garantizar un entorno seguro para los invitados y el público.

“Tenemos uno de los mejores equipos de seguridad de la industria”, afirmó Kapoor. “Cada año monitoreamos lo que ocurre en el mundo y mantenemos una colaboración constante con el FBI y con la Policía de Los Ángeles”.

El productor también subrayó que la organización de la gala funciona con una planificación extremadamente detallada, donde cada aspecto del evento se encuentra programado con precisión. Dentro de ese engranaje, el equipo de seguridad juega un papel central.

“Queremos que todos los asistentes, así como quienes siguen la transmisión desde sus casas, se sientan seguros y bienvenidos”, añadió Kapoor.

La ceremonia del cine continúa según lo previsto

A pesar del contexto de alerta, la ceremonia de los premios Oscar 2026 sigue adelante según el calendario establecido. La gala se celebrará el domingo 15 de marzo y será transmitida en directo a nivel mundial.

Como cada año, el evento reunirá a las principales figuras del cine internacional y premiará a las producciones más destacadas de la temporada. Entre las películas que compiten por el galardón principal figuran títulos como Pecadores, Una batalla tras otra y Marty Supremo, que llegan a la recta final de la temporada de premios con fuertes expectativas.

Mientras Hollywood se prepara para una de sus noches más importantes, la industria también demuestra su capacidad para adaptarse a un entorno global cada vez más complejo.

En medio de protocolos de seguridad reforzados y vigilancia constante, la ceremonia busca mantener intacto el espíritu que la ha convertido durante décadas en la gran celebración del cine.

La alfombra roja ha vuelto a desplegarse, las estrellas desfilarán frente a las cámaras y el mundo del espectáculo celebrará una nueva edición de su gala más emblemática. Esta vez, bajo una vigilancia más estricta, pero con la misma intención de rendir homenaje al talento y a la magia del séptimo arte.

