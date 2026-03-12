Harry Styles deslumbra en el BBC Live Lounge con una íntima sesión en vivo

El cantante británico vuelve al icónico espacio musical de BBC Radio 1 con sus canciones en a capela y un cover sorpresa

Este 12 de marzo, el cantante británico Harry Styles regresó al estudio del BBC Radio 1 Live Lounge con una presentación especial que forma parte de la promoción de su más reciente álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally. La sesión incluyó interpretaciones en vivo con un formato más íntimo, donde el artista apostó por versiones a capela y arreglos minimalistas que destacaron su faceta vocal.

Lo cierto es que, no es la primera vez que Styles participa en este espacio, ya que a lo largo de su carrera como solista, el artista ha pasado por el Live Lounge en varias ocasiones para presentar desde canciones originales como As It Was y Lights Up hasta covers a temas de otros colegas en la industria, véase el conocido caso de Juice (originalmente interpretada por Lizzo), sesiones que suelen viralizarse entre los fans por sus naturaleza alternativa.

En esta ocasión, el músico también ofreció una entrevista con el presentador Jack Saunders donde habla sobre su ultimo disco, las letras y las experiencias que ayudaron a dar forma a este, además de la obvia intervención de un set compuesto por varias canciones, incluyendo un cover sorpresa que rápidamente llamó la atención del público.

Bad Bunny cumple 32 años y regresa a Instagram Leer más

Primero, qué es el BBC Live Lounge

El BBC Radio 1 Live Lounge es una de las secciones musicales más populares de la radio británica. El formato invita a artistas reconocidos a interpretar en vivo una selección de canciones dentro del estudio de BBC Radio 1, normalmente incluyendo uno de sus propios sencillos y una versión de un tema de otro artista.

Este espacio se ha convertido en un referente para presentaciones íntimas y reinterpretaciones inesperadas, casi al nivel del Tiny Desk, ya que a lo largo de los años, figuras como Arctic Monkeys, Billie Eilish o Sabrina Carpenter han pasado por el estudio para presentar covers que luego se vuelven virales en plataformas digitales.

Entre los más emblemáticos se encuentran el de Hozier, quien interpretó Do I Wanna Know? de Arctic Monkeys; Taylor Swift con su versión de Riptide de Vance Joy; e incluso la intervención del excompañero de banda Louis Tomlinson, quien interpretó Too Sweet (Hozier).

Entre originales y covers: este fue el setlist

Con esta presentación, Styles continua manejando la estética ochentera de su más reciente LP. HS_News_ via x

Durante su nueva visita al Live Lounge, Harry Styles interpretó algunas canciones de su catálogo reciente, temas como American Girls, Dance No More y Carla's Song dieron paso a la gran sorpresa de la presentación, un cover de Everybody Wants to Rule the World, el clásico de Tears for Fears. La versión del cantante británico apostó por un tono más suave e íntimo, adaptando el tema a su estilo vocal.

La presentación completa en el Live Lounge ya puede verse a través del canal oficial de YouTube de BBC Radio 1, donde continúa acumulando reproducciones entre los fans.

Esta sesión se suma a una serie de apariciones públicas del artista en el marco de la promoción de su nuevo álbum. Entre ellas destaca su próxima participación como host e invitado musical en Saturday Night Live este 14 de marzo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!