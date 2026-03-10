Bad Bunny cumple 32 años y regresa a Instagram con foto tras meses de ausencia

El reguetonero puertorriqueño reapareció en Instagram para festejar su cumpleaños número 32 con una imagen frente a un pastel.

La mañana de este 10 de marzo, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores al reaparecer en Instagram después de varios meses de ausencia. El artista había eliminado todas sus publicaciones tras anunciarse como el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, lo que generó especulaciones sobre su vida personal y profesional. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por una celebración íntima: su cumpleaños número 32.

En la fotografía compartida, el intérprete de éxitos como NUEVAYoL, VOY A LLeVARTE PA PR y BAILE INoLVIDABLE aparece sonriente, vestido con traje y corbata, frente a un pastel de chocolate en forma de corazón con varias velas encendidas. La imagen rápidamente se viralizó.

Una celebración sencilla pero significativa

El mensaje que acompañó la publicación fue breve: un simple “32”, en referencia a su edad y a su nacimiento el 10 de marzo de 1994 en Bayamón, Puerto Rico. Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, creció en un entorno humilde antes de convertirse en uno de los cantantes y productores más influyentes del género urbano.

La publicación generó miles de comentarios de sus seguidores, quienes lo felicitaron con mensajes como: “Feliz cumpleaños!”, “mi pisciano favorito”, y “hoy nació una leyenda, el artista más grande del mundo entero”. La reacción masiva evidenció el cariño y la expectativa que su público mantiene hacia él, incluso en periodos de silencio mediático.

Lo que viene para el artista

La última vez que Bad Bunny fue visto públicamente fue en Japón, donde realizó varias apariciones. Actualmente, su agenda de conciertos internacionales se encuentra en pausa, y se espera que retome sus presentaciones el 22 de mayo en España, como parte de su gira mundial.

Su reaparición en redes sociales coincide con un momento clave de su carrera, pues además de su participación en el Super Bowl, se especula sobre nuevos proyectos musicales y colaboraciones.

