Bad Bunny y Zara: camisetas en Vinted alcanzan los 29.000 dólares

La camiseta que Bad Bunny regaló a empleados de Zara se revende en Vinted por hasta 29.000 dólares

El éxito de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl 2026 va más allá de la música.

Lo que comenzó como un gesto de agradecimiento tras una noche histórica en la Super Bowl 2026 terminó convertido en un fenómeno inesperado de especulación digital. Las camisetas que Bad Bunny regaló a los empleados de las oficinas centrales de Inditex en Arteixo empezaron a aparecer en plataformas de segunda mano como Vinted con precios que oscilan entre los 700 y más de 29.000 dólares.

Bad Bunny y Zara en la Super Bowl 2026

Sobre el escenario, ante millones de espectadores en todo el mundo, el artista puertorriqueño lució un vestuario íntegramente diseñado por Zara. La elección no pasó desapercibida: la actuación consolidó no solo su impacto musical, sino también su influencia en la moda global.

Tras el evento, el cantante quiso tener un detalle con el equipo de Inditex que trabajó en su imagen. Entregó camisetas personalizadas acompañadas de una nota en la que agradecía el “tiempo, el talento y el corazón” de los trabajadores. “El espectáculo también fue de ustedes”, escribió, reforzando la idea de que el éxito sobre el escenario fue el resultado de un esfuerzo colectivo.

Exclusividad y mercado paralelo en Vinted

Desde el primer momento, la multinacional gallega dejó claro que el conjunto fue diseñado exclusivamente para la actuación y que no estaba previsto comercializarlo. La camiseta nació como una pieza cerrada, limitada a quienes participaron en el proceso creativo desde la sede central en Arteixo.

Sin embargo, esa exclusividad fue precisamente la chispa que encendió el mercado paralelo. En plataformas como Vinted comenzaron a aparecer anuncios de empleados (o al menos perfiles que aseguran serlo) ofreciendo la prenda a cifras que desafían cualquier lógica habitual en la reventa de moda low cost.

Si una camiseta básica de Zara puede encontrarse a bajo costo en el mercado de segunda mano, estas versiones conmemorativas se anuncian por cientos o incluso decenas de miles de dólares. Algunas publicaciones superan los 27.000 dólares (al cambio), un precio que sitúa la prenda más cerca del coleccionismo que del consumo cotidiano.

El valor simbólico frente al valor material

Más allá de que algunas ofertas puedan estar orientadas a tantear el mercado antes que a concretar una venta real, el fenómeno evidencia hasta qué punto el valor simbólico puede distorsionar el precio material de una prenda. No se trata únicamente de algodón y tinta, sino de la narrativa que la acompaña: Super Bowl 2026, Bad Bunny, Zara e Inditex.

En la era digital, la cultura pop y la moda dialogan con la lógica de la escasez y el deseo inmediato. Una pieza concebida como regalo interno puede transformarse en objeto de inversión potencial o en símbolo de estatus dentro del universo fan.

El episodio también refleja la capacidad de Bad Bunny para convertir cada movimiento en acontecimiento. Su influencia no se limita a los escenarios ni a las listas de reproducción: alcanza el diseño, la industria textil y ahora incluso el mercado de segunda mano. Lo que fue un gesto privado de gratitud terminó convertido en tendencia global.

Por ahora, ni el artista ni la compañía han anunciado cambios en su postura respecto a la comercialización de la prenda. Mientras tanto, la camiseta sigue circulando en el escaparate digital de Vinted, donde oferta y expectativa compiten en una carrera marcada por la exclusividad.

