Décimo cuarto sueldo: diferencia entre pago acumulado y mensualizado en Ecuador

Cada año, cuando llega la fecha de pago del décimo cuarto sueldo, muchos trabajadores revisan su cuenta bancaria esperando recibir un ingreso adicional. Sin embargo, en algunos casos ese dinero no aparece como un solo depósito. La razón está en la forma en que se acordó el pago con el empleador.

En Ecuador, el décimo cuarto sueldo puede entregarse de dos maneras: acumulado o mensualizado. La diferencia entre estas modalidades influye directamente en cómo y cuándo el trabajador recibe este beneficio laboral.

Qué es el décimo cuarto sueldo en Ecuador

El décimo cuarto sueldo es un beneficio obligatorio que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia en el país. Este pago equivale a un salario básico unificado, que en 2026 es de 482 dólares.

Aunque popularmente se lo conoce como “bono escolar”, este ingreso adicional lo reciben todos los trabajadores, sin importar su cargo, salario o si tienen hijos.

También lo perciben:

Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Pensionistas del Seguro Militar

Pensionistas de la Policía Nacional

Trabajadoras domésticas

El objetivo de este beneficio es ofrecer un apoyo económico adicional, especialmente en la época del inicio de clases.

Trabajadores pueden recibir el décimo cuarto sueldo en un solo pago o dividido durante el año. CANVA

Qué significa recibir el décimo cuarto sueldo acumulado

La modalidad acumulada es la más común entre los trabajadores. En este caso, el empleado recibe todo el monto del décimo cuarto sueldo en una sola fecha del año. Esto significa que el trabajador recibe el valor completo o proporcional según el tiempo laborado durante el período correspondiente.

Muchas personas prefieren esta modalidad porque representa un ingreso adicional importante que puede utilizarse para gastos familiares, especialmente los relacionados con el inicio del año escolar.

Qué es el décimo cuarto sueldo mensualizado

La segunda opción es el pago mensualizado. En este caso, el valor del décimo cuarto sueldo no se entrega en una sola fecha. En lugar de eso, el monto total se divide en 12 partes iguales y se paga cada mes junto con el salario.

Por ejemplo, el trabajador recibe cada mes un pequeño valor adicional que corresponde al proporcional del décimo cuarto sueldo. Esto significa que cuando llega marzo o agosto, no se realiza un depósito adicional, ya que el beneficio se ha ido pagando de forma progresiva durante el año.

Cómo se decide la modalidad de pago

La forma en que se recibe el décimo cuarto sueldo se define mediante un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Generalmente, esta decisión se toma al inicio de la relación laboral o al comenzar el año.

Si el trabajador no solicita la mensualización, el pago suele mantenerse en modalidad acumulada, que es la opción tradicional. Por eso, antes de esperar el depósito en marzo o agosto, es importante que cada empleado revise cuál es la modalidad de pago registrada en su contrato o acordada con su empresa.

Un beneficio que puede recibirse de distintas maneras

Aunque el monto del décimo cuarto sueldo está definido por la ley ecuatoriana, la forma en que llega al trabajador puede variar. Mientras algunos reciben un solo pago al año, otros lo perciben poco a poco cada mes. En ambos casos, se trata del mismo beneficio laboral, solo que distribuido de manera diferente.

