Jornada laboral en Ecuador: Trabajo emite nueva norma tras polémico acuerdo 046

El acuerdo 059, igual que el 046, establece la opción de acordar una jornada laboral flexible en Ecuador.

Tras la polémica que generó el acuerdo ministerial MDT-2026-046 sobre la jornada laboral de hasta 12 horas, el Ministerio del Trabajo emitió una nueva normativa que toma como base ese instrumento. Se trata del Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que regula el procedimiento para la autorización de turnos y horarios especiales de trabajo en Ecuador. La norma se publicó este 10 de marzo de 2026 en el Registro Oficial.

La regulación establece las reglas que deberán seguir los empleadores que requieran implementar esquemas laborales distintos a la jornada ordinaria. Además, incorpora disposiciones relacionadas con la distribución eficiente o flexible de la jornada laboral que ya estaban contempladas en el acuerdo ministerial MDT-2026-046, firmado por el ministro de Trabajo, Harold Burbano.

La nueva norma, también suscrita por el ministro Burbano, es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores y trabajadores sujetos al Código del Trabajo que soliciten autorización para aplicar turnos u horarios especiales o modificar la distribución tradicional de la jornada laboral.

Qué se considera turno u horario especial

El acuerdo define como turnos especiales aquellos en los que, por la naturaleza de la actividad o por razones técnicas, las labores no pueden interrumpirse o su suspensión podría generar perjuicios al interés público o a la operación de la empresa.

Entre estos casos se incluyen jornadas que impliquen más de cinco días consecutivos de trabajo con descansos acumulados posteriores o esquemas de menos de cinco días seguidos con periodos de descanso inferiores a dos días consecutivos.

Dentro de esta categoría se incluyen actividades que no pueden interrumpirse por la naturaleza de sus operaciones, como las que se desarrollan en sectores como la minería y el petróleo. También abarca servicios esenciales, entre ellos la atención médica.

También se consideran horarios especiales aquellos que contemplen jornadas rotativas diurnas, nocturnas o mixtas, ya sea en turnos continuos o discontinuos, los cuales deberán contar con autorización del Ministerio del Trabajo.

En cambio, los horarios que únicamente cambien los días de descanso semanal no requerirán autorización especial, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador.

Cómo funciona la jornada flexible

La normativa también recoge disposiciones sobre la llamada jornada flexible o distribución eficiente del tiempo de trabajo, que permiten que el empleador y trabajador pueden acordar la organización de las horas laborales dentro de la semana.

Este esquema permite que las horas trabajadas se distribuyan de manera distinta a la jornada tradicional, siempre que se respete el límite legal de horas semanales (40 horas) y los derechos laborales. Por ejemplo, se pueden compensar horas trabajadas en determinados días con menos horas en otros, dentro de la misma semana.

El acuerdo establece que este mecanismo debe aplicarse mediante consentimiento libre y voluntario entre las partes y no puede implicar la renuncia a derechos laborales, como el descanso obligatorio o el pago de horas suplementarias y extraordinarias cuando corresponda.

Además, el horario convenido debe constar expresamente en el contrato de trabajo o en una adenda, y el acuerdo deberá registrarse en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe.

¿Las jornadas de 12 horas se mantienen en Ecuador?

Sobre la posibilidad de extender las jornadas hasta las 12 horas, la disposición general cuarta del acuerdo establece que, en el caso de los conductores, se deberá observar el tiempo de descanso y la alternancia obligatoria entre ellos, de manera que las jornadas no superen ese límite. La norma fija así un tope máximo para este tipo de actividades dentro de turnos especiales, con el objetivo de evitar jornadas prolongadas sin descanso y reducir riesgos asociados a la fatiga en labores de conducción.

