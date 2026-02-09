El drástico cambio de Bad Bunny en Instagram: perfil vacío tras el Super Bowl

Especulaciones sobre la razón y reacciones políticas sobre la eliminación del contendio de Bad Bunny en su perfil de Instagram

Bad Bunny generó conmoción en redes sociales al eliminar todo el contenido de su perfil de Instagram, horas después de su histórica presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. El movimiento dejó a sus más de 50 millones de seguidores sin publicaciones visibles en su cuadrícula, con solo un enlace a su álbum Debí Tirar Más Fotos en la biografía.

En la mañana del 9 de febrero de 2026, los seguidores del artista puertorriqueño encontraron un perfil transformado. Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, no solo eliminó todas sus fotos y videos publicados, sino que también removió su foto de perfil y dejó de seguir a todos los usuarios. La acción fue drástica e inmediata, sin anuncio o explicación previa.

Especulaciones sobre los motivos del borrado

La comunidad en línea reaccionó con diversas teorías. Muchos fans sugirieron que podría ser una estrategia para promocionar nuevo material o un reinicio artístico tras el hito del Super Bowl. Otros consideraron la posibilidad de una respuesta ante posibles críticas o "backlash", especialmente después de que su show se desarrollara completamente en español, un hecho sin precedentes para el acto principal del medio tiempo.

El contexto: un show histórico con cameos estelares

Su presentación en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, incluyó apariciones especiales de Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B y Pedro Pascal. El espectáculo, centrado en la unidad, mostró bandas de países de las Américas e incluyó momentos virales como una boda real en el campo y la participación de un niño actor que generó confusión con un caso migratorio real.

La reacción política de Donald Trump

Entre las críticas más destacadas figuró la del expresidente Donald Trump. En una publicación en Truth Social, calificó el show como "absolutamente terrible" y afirmó que "nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo". Sus comentarios añadieron una capa política a la conversación sobre el rendimiento artístico.

Un silencio digital estratégico o reflexivo

Bad Bunny no ha ofrecido declaraciones sobre la limpieza de su perfil. Este tipo de acción digital suele interpretarse como un preludio a un nuevo ciclo creativo o como una respuesta a la sobrecarga de atención pública. El artista había expresado anteriormente la presión y los nervios previos al evento, lo que sugiere una posible necesidad de pausa tras la intensa exposición.

El impacto en la narrativa post-Super Bowl

Mientras el debate sobre su show continúa -entre elogios por su representación latina y críticas por su contenido en español- su decisión de borrar Instagram domina la narrativa post-Super Bowl. El vacío digital crea misterio y mantiene la atención pública, demostrando el poder de una ausencia estratégica en la era de la sobreexposición.

Qué esperar ahora de Bad Bunny

Con su perfil reducido a un enlace de su álbum, la expectativa por un próximo movimiento es alta. Ya sea el lanzamiento de nueva música, un reposicionamiento de marca o simplemente un descanso de las redes, Bad Bunny confirma que, incluso después del escenario más grande del mundo, controla su narrativa con acciones audaces y calculadas.

