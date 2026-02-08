Liam Conejo y el niño del show de Bad Bunny en el Super Bowl: ¿qué es cierto?

Un niño protagonizó un momento viral en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, este domingo 8 de febrero.

Bad Bunny hizo historia en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. La noche de este domingo 8 de febrero, Benito Antonio Martínez Ocasio encendió el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, con una presentación que celebró la cultura latina y celebró su reciente triunfo en los Grammys.

Este espectáculo no solo marcó un hito musical, sino también cultural, al convertirse en una de las actuaciones más comentadas en la historia reciente del Super Bowl, disputado en esta edición 2026, que coronó a los Seattle Seahawks como campeones tras imponerse a los New England Patriots.

La presentación fue una fiesta de identidad y tradición. Inspirado profundamente en costumbres latinas y en su herencia puertorriqueña, Bad Bunny abrió el show con elementos visuales que evocaban escenas de la isla —desde campos de caña de azúcar hasta juegos populares— fusionando géneros clásicos con reggaetón y música urbana en un ambiente vibrante y emotivo.

La cultura de Puerto Rico fue el corazón del espectáculo. Cantó éxitos como “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Sola” y "Café con ron" en una puesta en escena que incluyó desde banderas latinoamericanas hasta referencias a la vida cotidiana puertorriqueña, con figurantes y escenarios que hicieron sentir a millones de espectadores la riqueza de esa identidad cultural.

Bad Bunny en el Super Bowl: ¿Era Liam Conejo el niño que recibió el Grammy?

La actuación siguió días después de su triunfo histórico en los Grammy. Apenas una semana antes, Bad Bunny había ganado el premio al Álbum del Año en los Premios Grammy 2026 por Debí Tirar Más Fotos, el primer álbum completamente en español en lograr ese reconocimiento, consolidando su influencia global.

Un momento del show conmovió a los espectadores. Durante la transmisión, las cámaras mostraron a un niño junto a su familia que observaba el espectáculo, y Bad Bunny se acercó a él para entregarle simbólicamente uno de sus premios Grammy en un gesto emotivo y lleno de ternura. Ese instante se volvió viral inmediatamente en redes sociales.

Rápidamente surgió un rumor que se esparció en redes. Usuarios comenzaron a afirmar que el niño era Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de 5 años que durante las últimas semanas estuvo en el centro de atención mundial tras ser detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) junto a su padre en Estados Unidos.

Esa información resultó ser falsa. Bad Bunny no presentó a Liam en el show. El niño que aparece recibiendo el Grammy es un actor identificado como Lincoln Fox, quien posteriormente confirmó en sus redes sociales que participó en ese momento especial junto al artista en el escenario del Super Bowl.

El espectáculo de Bad Bunny trascendió lo musical. Más allá de la música y los momentos emotivos, la actuación fue interpretada por muchos como una celebración de inclusión, identidad y orgullo latino en un contexto social y político cargado, llevando un mensaje positivo frente a miles de millones de espectadores alrededor del mundo.

