Audiencia de apelación de Aquiles Álvarez: qué puede decidir el Tribunal

El alcalde de Guayaquil guarda prisión en Latacunga mientras avanza la instrucción fiscal en el caso Goleada

Seguidores del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, protestaron en los exteriores de la Corte Provincial de Pichincha, este lunes 2 de marzo.

El Tribunal de Apelación de la Sala Anticorrupción de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha fijó para el jueves 5 de marzo de 2026, a las 14:00, la audiencia en la que se revisará la prisión preventiva dictada en su contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada.

La diligencia busca analizar la medida cautelar impuesta el pasado 10 de febrero, luego de operativos conjuntos entre la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. En ese procedimiento, Álvarez y otros 10 ciudadanos -entre ellas sus hermanos- fueron vinculados a una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria.

Inicialmente, la audiencia estaba prevista para este lunes 2 de marzo, pero no se instaló debido a la inasistencia de la Fiscalía General del Estado. La ausencia obligó a reprogramar la diligencia.

Ramiro García y Carlos Soria, abogados de los procesados, cuestionaron la falta del representante fiscal y señalaron que el caso tendría motivaciones políticas, una postura que forma parte de la estrategia de defensa.

En este proceso no solo está en juego la situación del alcalde. También apelan la medida sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez —directivos deportivos—, así como César Bravo y Fernando Peñaherrera.

Todos permanecen en prisión preventiva mientras se define si continúan recluidos o si pueden enfrentar el proceso en libertad. El alcalde de Guayaquil está recluido en la cárcel de Latacunga, mientras que los otros cuatro mencionados anteriormente guardan prisión en Turi, en Azuay.

¿Qué opciones tiene Aquiles Álvarez en el caso Goleada?

En el caso de Aquiles Álvarez, el juez Jairo García deberá valorar los argumentos presentados por la defensa, encabezada por el abogado Ramiro García, frente a los elementos expuestos por la Fiscalía.

La resolución puede tomar dos caminos: ratificar la prisión preventiva o sustituirla por medidas como el uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad.

Álvarez solicitó estar presente en la audiencia en Quito este lunes 2 de marzo, por lo que pidió al Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) su traslado desde la cárcel de Latacunga.

Sin embargo, el pedido no fue aceptado y se conectó a la diligencia en forma telemática.

Casos Goleada y Triple A

El caso Goleada indaga la supuesta existencia de una red que habría actuado para lavar dinero y cometer defraudación tributaria. Por su parte, la defensa de Álvarez afirma que esta causa se origina en el caso Triple A, otra causa seguido contra el alcalde por un presunto comercio irregular de combustible y que está cerca de pasar a la fase de juzgamiento.

