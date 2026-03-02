Viceministerio aclara que fallo de Procuraduría fue para el COE y no para la FEF

Roberto Ibáñez explicó que la consulta se centró en el proceso electoral del COE y pidió revisar el dictamen completo

El debate jurídico en torno a las elecciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sumó un nuevo capítulo. El viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez, aclaró que el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado no se refiere a los comicios del organismo rector del balompié nacional.

La controversia surgió tras la difusión parcial de un documento emitido por la Procuraduría ante consulta del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura sobre la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Deporte. En redes sociales circuló la captura de un párrafo que generó interpretaciones sobre la reelección de directivos.

El origen de la polémica

El texto difundido señalaba que la entrada en vigencia de la ley no interrumpe ni altera el cómputo de períodos de autoridades electas bajo la normativa anterior. Esto fue vinculado de inmediato con el proceso electoral de la FEF, donde únicamente está habilitada la lista liderada por Francisco Egas.

Sin embargo, Ibáñez precisó que la consulta realizada al ente estatal fue “específicamente sobre el proceso eleccionario del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE)”. Además, exhortó a leer y analizar integralmente el documento, el cual contiene antecedentes, análisis, conclusiones, recomendaciones y un pronunciamiento final.

Sobre el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado esta consulta se la realizó específicamente en sobre el proceso eleccionario de Comité Olímpico Ecuatoriano.



Por favor LEER y ANALIZAR jurídicamente bien todo el documento, este se divide en antecedentes, análisis,… — Roberto Ibañez Oly (@RobertoIbanez_R) March 2, 2026

El alcance jurídico del pronunciamiento

Desde una perspectiva jurídica, el viceministro remarcó que extraer un solo párrafo no refleja el criterio completo del procurador. En el ordenamiento ecuatoriano, los dictámenes deben interpretarse de manera sistemática, considerando todo su contenido y el contexto normativo en que fueron emitidos.

Respecto al caso de la FEF, Ibáñez fue enfático en señalar que el proceso electoral aún no se ha realizado. Indicó que el Viceministerio esperará el expediente correspondiente, previsto tras los comicios del 17 de marzo, para revisarlo y emitir una resolución conforme a la ley.

FEF: decisión pendiente

La aclaración busca separar dos escenarios distintos: el del COE, objeto de la consulta formal, y el de la FEF, cuyo proceso sigue en curso. En medio de un debate sobre límites de reelección y vigencia normativa, el Gobierno sostiene que cualquier decisión se adoptará cuando corresponda y con apego estricto a la Ley del Deporte.

