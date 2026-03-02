Esposa de Aquiles Álvarez: "No hay caso; seguiremos exponiendo cada irregularidad"

Fiorella Ycaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció por segunda vez este 2 de marzo en un video en su cuenta personal de Instagram, tras la suspensión de la audiencia de apelación a la prisión preventiva. En un nuevo mensaje público, cuestionó la inasistencia del fiscal y denunció supuesta injerencia en el proceso judicial.

“El día ayer salió en varios medios de comunicación un video donde un fiscal decía claramente que no hay caso y da la casualidad que hoy no se presenta un fiscal y suspenden la audiencia de apelación”, afirmó Ycaza. La diligencia no se instaló por la ausencia del fiscal Dennis Villavicencio.

La esposa del alcalde planteó dudas sobre la conducción del caso. “¿De qué forma más explícita pueden decir que esto no es deliberado? ¿De qué forma más evidente se demuestra la injerencia y la poca discreción con la que están manejando la justicia?”, expresó en su intervención.

Nuevo pronunciamiento tras suspensión en Quito

Suspensión de audiencia en caso Goleada: esposa de Aquiles Álvarez reclama justicia Leer más

Ycaza señaló que este 2 de marzo se cumplen 21 días desde que Álvarez permanece privado de libertad. “Hoy se cumplen 21 días desde que mi esposo está preso de la manera más injusta”, manifestó, al insistir en que no existen elementos para sostener la acusación.

Añadió que el diferimiento fue presentado como un trámite legal. “Ahora intentan disfrazar el diferimiento de la audiencia diciendo que no hay fiscal, pero algo que sea legal no significa que sea justo y mucho menos que se haya hecho justicia”, sostuvo.

También confirmó que la audiencia fue fijada para el 5 de marzo. “Seguiremos esperando, procesando y exponiendo cada irregularidad, cada proceso mal hecho, eso también nos demuestra algo más, que estamos del lado correcto de la historia”, concluyó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!