Emotivo recibimiento a las tricolores mundialistas sub-20

Familiares de las jugadoras y del cuerpo técnico de la selección sub-20 femenina llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre

La sala de arribo internacional del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, la tarde del domingo 1 de marzo, tuvo por unos minutos el ambiente que se vive en un estadio, por los gritos de “Ecuador, Ecuador” con los que familiares de las jugadoras y los integrantes del cuerpo técnico recibieron a la Tricolor femenina sub-20.

La selección llegó desde Paraguay con la medalla de plata obtenida en el Campeonato Sudamericano y con el histórico boleto al Mundial que se disputará en Polonia, en septiembre. Será la primera vez que un combinado nacional femenino de esta categoría participe en el torneo.

Los gritos se transformaron en aplausos de quienes portaban carteles y banderas tricolores, al ver a las seleccionadas que orgullosas lucían sus preseas y que se emocionaron por el recibimiento. Felices posaron para las fotos y firmaron autógrafos para los presentes en la terminal aérea, quienes se sumaron a los elogios para las futbolistas.

El primero en salir fue el entrenador Eduardo Moscoso, quien sumará su tercera Copa del Mundo como timonel, además de cuatro como preparador físico. Fue recibido por su esposa y su hijo, quienes portaban una pancarta que resaltaba las raíces del estratega con la frase “De Riobamba para el mundo”.

“Este recibimiento es un gran premio para estas chicas que han jugado con el corazón, que se han entregado en cada partido. Estoy muy feliz y orgulloso de todo lo que hemos hecho”, afirmó Moscoso.

Agregó que la clave para conseguir el boleto mundialista fue “haber formado una familia que ha representado al país con el alma en cada partido. Eso nos ha ayudado a conseguir estos logros, como lo es la clasificación y el vicecampeonato”.

Las tricolores y un sueño cumplido

Las futbolistas de la Tricolor femenina mayor con las mundialistas sub-20. CORTESÍA FEF

Por su parte, Fiorella Pico, capitana de la Tri, expresó: “Estamos viviendo un momento muy lindo que lo voy a recordar siempre. Clasificar al Mundial con este gran grupo es algo especial. Todos son increíbles y creo que es algo que me llevo para siempre”.

La goleadora Yosenka Vélez, quien marcó cuatro tantos en el Sudamericano, manifestó: “Esta clasificación es un sueño hecho realidad y nos motiva para seguir entrenando con más fuerza para el Mundial”.

Tras dejar el aeropuerto, las jugadoras de la Tricolor sub-20 fueron recibidas con abrazos por parte de sus pares del combinado mayor, a su arribo a la Casa de la Selección.

