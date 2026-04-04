Viacrucis del Valle en Loja: fe y tradición de 80 años hasta la madrugada

Fieles estuvieron en el Viacrucis de San Juan Bautista del Valle, una de las tradiciones religiosas más antiguas de Loja

Fieles recorren las calles de Loja durante el Viacrucis del Valle, una tradición que reúne a cientos de devotos cada Viernes Santo..

Loja-La fe volvió a tomar las calles de Loja este Viernes Santo. Desde las 18:00, con el sermón de las Siete Palabras, inició el tradicional Viacrucis de la parroquia San Juan Bautista del Valle, una representación viva que, por cerca de ocho décadas, ha reunido a generaciones enteras en torno a la memoria de la pasión y muerte de Jesucristo.

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Tras la ceremonia inicial, los participantes se concentraron en el parque central para dar inicio a un recorrido que supera los ocho kilómetros y que se prevé culmine en la madrugada del sábado. Actores, fieles y devotos avanzaron por las calles en medio de oraciones, silencio y recogimiento, recreando las 14 estaciones que marcan el camino de Jesús hacia el Calvario.

El párroco Julio Yaguana explicó que esta tradición representa el recorrido de Cristo desde su condena hasta su crucifixión. Señaló que se trata de una experiencia espiritual que busca que los fieles vivan un encuentro profundo con el significado del sacrificio. Añadió que la organización inició con la bendición a los participantes, quienes asumieron el compromiso de representar cada escena con respeto y devoción.

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Desde el ámbito turístico, el director de turismo David Morocho destacó que Loja ofrece durante estas fechas una amplia variedad de expresiones religiosas y culturales. Indicó que estas manifestaciones, sumadas a los atractivos naturales y a los corredores culturales de las parroquias, posicionan a la ciudad como un destino relevante para visitantes nacionales.

Para quienes participan año tras año, el Viacrucis no es solo una tradición, sino una vivencia personal. Carmen Ortega manifestó que caminar cada estación le permite reflexionar sobre su vida y fortalecer su fe. Por su parte, Luis Vega comentó que el esfuerzo físico del recorrido se convierte en una forma de acompañar simbólicamente el sufrimiento de Cristo.

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La noche avanzó entre rezos y escenas que conmovieron a los asistentes. A medida que el Viacrucis continuaba su trayecto por las calles de la ciudad, el silencio y la solemnidad marcaron una jornada que, más allá de la tradición, reafirma la identidad religiosa de una comunidad que no deja morir su historia.

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