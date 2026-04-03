Viacrucis en San Francisco revive la fe y recuerda la pasión de Cristo en Loja
La parroquia eclesiástica de San Francisco desarrolló, con participación de fieles, el tradicional viacrucis de Viernes Santo
La tarde del Viernes Santo, desde las 12:00, la parroquia eclesiástica de San Francisco fue escenario de una de las manifestaciones religiosas más representativas de la Semana Santa. El viacrucis convocó a decenas de fieles que recorrieron las calles del centro de la ciudad en memoria de la pasión, muerte y crucifixión de Jesucristo, en un ambiente de recogimiento y respeto.
El recorrido inició por la calle Bolívar, avanzando con solemnidad entre oraciones y cánticos. Los participantes, entre ellos cucuruchos y devotos, acompañaron las estaciones que representan los momentos más dolorosos del camino de Cristo hacia el Calvario. La procesión continuó por la calle Bernardo Valdivieso y concluyó en la calle Colón, retornando a la iglesia de San Francisco, donde se vivieron los actos finales de esta jornada litúrgica.
Una expresión de fe que une a la comunidad
Durante la peregrinación también estuvieron presentes las imágenes religiosas que forman parte esencial de esta tradición: la Virgen de la Dolorosa, San Juan Apóstol y Jesús del Gran Poder, que fueron acompañadas por los fieles a lo largo del trayecto. La representación simbólica de la crucifixión permitió a los asistentes reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, en medio de un ambiente marcado por el silencio y la devoción.
El fray Carlos Amendaño, sacerdote de la parroquia, destacó el valor espiritual de esta actividad y la participación ciudadana. Señaló que el viacrucis no solo es una tradición, sino un acto de fe que invita a la reflexión sobre el amor y el sacrificio de Jesucristo. “Este caminar con Cristo nos recuerda el sentido profundo de la Semana Santa, que es reconocer su entrega por la humanidad y renovar nuestro compromiso como creyentes”, expresó.
La jornada concluyó con una oración colectiva en el templo, donde los asistentes reafirmaron su fe y vivieron un momento de encuentro espiritual. Este tipo de actividades continúa fortaleciendo la identidad religiosa de la comunidad lojana, que año a año participa activamente en las celebraciones de Semana Santa, manteniendo vivas sus tradiciones y valores.
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