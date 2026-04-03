Viacrucis en San Francisco revive la fe y recuerda la pasión de Cristo en Loja

La tarde del Viernes Santo, desde las 12:00, la parroquia eclesiástica de San Francisco fue escenario de una de las manifestaciones religiosas más representativas de la Semana Santa. El viacrucis convocó a decenas de fieles que recorrieron las calles del centro de la ciudad en memoria de la pasión, muerte y crucifixión de Jesucristo, en un ambiente de recogimiento y respeto.

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El recorrido inició por la calle Bolívar, avanzando con solemnidad entre oraciones y cánticos. Los participantes, entre ellos cucuruchos y devotos, acompañaron las estaciones que representan los momentos más dolorosos del camino de Cristo hacia el Calvario. La procesión continuó por la calle Bernardo Valdivieso y concluyó en la calle Colón, retornando a la iglesia de San Francisco, donde se vivieron los actos finales de esta jornada litúrgica.

Una expresión de fe que une a la comunidad

Durante la peregrinación también estuvieron presentes las imágenes religiosas que forman parte esencial de esta tradición: la Virgen de la Dolorosa, San Juan Apóstol y Jesús del Gran Poder, que fueron acompañadas por los fieles a lo largo del trayecto. La representación simbólica de la crucifixión permitió a los asistentes reflexionar sobre el sacrificio de Cristo, en medio de un ambiente marcado por el silencio y la devoción.

El fray Carlos Amendaño, sacerdote de la parroquia, destacó el valor espiritual de esta actividad y la participación ciudadana. Señaló que el viacrucis no solo es una tradición, sino un acto de fe que invita a la reflexión sobre el amor y el sacrificio de Jesucristo. “Este caminar con Cristo nos recuerda el sentido profundo de la Semana Santa, que es reconocer su entrega por la humanidad y renovar nuestro compromiso como creyentes”, expresó.

La jornada concluyó con una oración colectiva en el templo, donde los asistentes reafirmaron su fe y vivieron un momento de encuentro espiritual. Este tipo de actividades continúa fortaleciendo la identidad religiosa de la comunidad lojana, que año a año participa activamente en las celebraciones de Semana Santa, manteniendo vivas sus tradiciones y valores.

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