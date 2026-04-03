Turistas se mezclaron con devotos durante actividades por Viernes Santo

Visitantes de diversas partes del país llegaron a Cuenca durante el primer día del feriado de Semana Santa.

Las calles del Centro Histórico de Cuenca se llenaron de fieles devotos e imágenes que recordaron el día en que murió Jesús en la cruz. Las muestras de fe también atrajeron a los turistas nacionales y extranjeros que visitaban la capital azuaya.

Visitantes disfrutaron de la ciudad

Los fieles de las parroquias de Santo Domingo, San Francisco y La Merced revivieron el Viacrucis, tomándose las principales calles del centro de la ciudad. Los visitantes se detuvieron en las aceras para integrarse en esta expresión de fe y vivir de forma diferente la tradición.

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En un recorrido realizado por EXPRESO se evidenció gran presencia de foráneos en la calle Santa Ana, el parque Calderón, la Catedral de la Inmaculada, la Plaza de las Flores y las diferentes iglesias de la zona céntrica.

Visitantes como Paúl López, quien llegó junto a su pareja desde la ciudad de Ambato, reconocieron el orden y la seguridad que ofrece la ciudad. En su visita al Centro Histórico aprovecharon para recorrer las siete iglesias y ser parte de uno de los viacrucis que se desarrolló.

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También llegaron familias enteras desde la ciudad de Guayaquil, como el caso de Félix Soria, quien aseguró que visita Cuenca principalmente por la seguridad que sienten. "Vivimos en el sur de Guayaquil y la vida es cada vez más difícil. Vemos a diario robos, sicariatos, y en Cuenca nos sentimos más seguros. Deseo, por el bien de los cuencanos, que esto se mantenga por muchos años más”, comentó.

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El sector turístico mantiene la expectativa alta por la llegada de turistas. Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, señaló que esperan igualar o superar el 70 % de ocupación que se registró en 2025.

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