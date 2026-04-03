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Procesión. Comuneros participaron de una caminata, en San Clemente, Manabí.
Procesión. Comuneros participaron de una caminata, en San Clemente, Manabí.Foto: Alejandro Giler/ EXPRESO

En Manabí se elevaron plegarias para aplacar la maldad en el mar

Los pescadores de Manabí y sus familias participaron de las procesiones en las playas de Jaramijó y San Clemente

Las playas de Manabí se convirtieron en escenarios de fe, recogimiento y profunda devoción durante la jornada del Viacrucis, donde decenas de creyentes se congregaron para revivir uno de los pasajes más significativos de la tradición católica.

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En territorios marcados por la vida pesquera, como Jaramijó y San Clemente, la espiritualidad se entrelazó con la realidad de comunidades que en los últimos días han enfrentado incertidumbre y temor.

En Jaramijó, entre la brisa marina y la arena ardiente, los fieles acompañaron cada estación del ‘camino al calvario’ con respeto y solemnidad.

Fátima Mero, feligresa del sector, expresó que estas actividades “fortalecen la fe y permiten agradecer espiritualmente por la vida de quienes salen al mar a ganarse el sustento”.

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Con voz entrecortada, también hizo referencia a los momentos difíciles que atraviesan las familias pesqueras, golpeadas por desapariciones, extorsiones e inseguridad que han sembrado angustia en la comunidad.

En San Clemente, perteneciente al cantón Sucre, la escena no fue distinta. Decenas de católicos participaron de la procesión, sin que el calor sofocante fuera impedimento para elevar cánticos, rezos y dramatizaciones que conmovieron a locales y foráneos.

“Estamos aquí por fe, pero también por esperanza. Que esta cruz se lleve el miedo y traiga tranquilidad a las costas y mejore la pesca”, manifestó una participante, mientras observaba la dramatización.

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