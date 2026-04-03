La fe movilizó a los creyentes de Nobol y Daule

Los devotos participaron en las procesiones de Nobol y del Cristo Crucificado, en Daule

Tras cumplirse el relato de las 14 estaciones del calvario que vivió Jesucristo antes de ser crucificado, a las 11:00 de este 3 de abril de 2026, en el santuario de Santa Narcisa de Jesús, culminó la multitudinaria procesión de Viernes Santo en el cantón Nobol, provincia del Guayas.

Desde la hacienda San José, ubicada al ingreso del cantón, se inició el recorrido que duró seis horas y congregó a feligreses de diferentes cantones del Guayas, así como de Manabí, Los Ríos y otras localidades.

A pesar del fuerte sol, muchos caminaron descalzos y cargando pesadas cruces de madera, cumpliendo un año más con este viacrucis que, para el pueblo católico, es signo de fe, salud y prosperidad. En total, participaron más de tres mil devotos de “Narcisita”, como la llaman sus seguidores.

Mercy Baque Macías manifestó que el Viernes Santo es un día de reflexión en el que no se puede comer carne, ya que se recuerda la muerte de Jesucristo, quien dio su vida por todos los pecadores. “Un año más pedimos al Señor por la salud y la seguridad de nuestro país. Desde hace una década participo en esta caminata que fortalece mi fe infinita”, detalló la mujer, quien junto a su familia llegó desde Guayaquil para este acto litúrgico.

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Fieles llevaron a la imagen de Narcisa a la procesión

Por su parte, Katherine Ochoa, quien portaba una imagen de Narcisa de Jesús, expresó que el Viernes Santo es un día para meditar y orar, con la esperanza de que la inseguridad termine en el país y se pueda salir a trabajar sin miedo. “Cristo, al dar su vida por nosotros, nos hizo partícipes de la vida eterna”, señaló.

La caminata de fe en Daule

Mientras tanto, a esa misma hora, en el centro del cantón Daule culminaba la gran procesión del Cristo Crucificado, que se inició desde el recinto Las Maravillas hasta llegar a la capital arrocera del Ecuador.

Con cuadros que representaban el calvario, la crucifixión y muerte de Jesús, se desarrolló el recorrido en esta zona rural de Daule.

Rosa López de Hidalgo señaló que el Viernes Santo "es un día de recogimiento espiritual y de pedirle a Cristo que nos guíe en la vida y el trabajo que realizamos. Nuestro cantón se paralizó en un 80 % para asistir masivamente a esta procesión que llena de amor y paz nuestra alma", recalcó.

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