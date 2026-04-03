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  Guayaquil

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Elizabeth Mají trabajó desde las 04:00, pero lo logró vender todos sus productos.Alex Lima

Comerciantes de Guayaquil reportan bajas ventas en procesión del Cristo del Consuelo

A pesar de madrugar y ofrecer sus productos, muchos vendedores no lograron recuperar su inversión

Para los comerciantes que apostaron por la procesión del Cristo del Consuelo, los resultados comerciales fueron limitados. Varios coincidieron en que durante la procesión y la misa campal no lograron recuperar el total de su inversión.

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Varios ecuatorianos madrugaron al Santuario del Cristo del Consuelo para asegurar los mejores lugares. Otros lo hicieron para vender sus productos durante la procesión.

A pesar de haber trabajado desde muy temprano el viernes 3 de abril de 2026, muchos comerciantes no alcanzaron las ventas que esperaban. Varios de ellos manifestaron a EXPRESO su pesar por los resultados obtenidos.

Testimonios de comerciantes afectados

Xavier Pilataxi comenzó a vender churros a las 07:00 en la parte posterior del Complejo Cisne II, pero hasta las 10:00 solo había vendido $10. Aseguró que antes solía recaudar hasta $50 en el mismo horario.

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Para Elizabeth Mají, vendedora de mote, el negocio “está flojo” pese a haber iniciado la venta desde las 04:00. La comerciante dijo que las ventas estuvieron “bien suave” y menores a lo que esperaba para la jornada.

Expectativas que no se cumplieron

La procesión inició a las 07:00 desde el Santuario Cristo del Consuelo.

Fe y llamado a la reconciliación marcan la procesión del Cristo del Consuelo

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Mají imaginaba vender todo su canasto, pero hasta que terminó la misa campal apenas logró vender menos de la mitad. La situación la obligó a replantear sus expectativas ante futuras procesiones o ferias, donde confía en una mejor respuesta del público.

Por su parte, René Guanango se había propuesto vender 100 unidades de maduro asado con queso, aunque hasta ese momento solo había logrado vender 60. El maduro se ofrecía a $0.50 sin queso y a $1 con queso, y él afirmó que seguirá recorriendo para intentar comercializar su mercadería.

Guanango aseguró que no podía “darse el lujo de volver a casa con la mercadería”, por lo que insistió en buscar compradores entre los fieles que regresaban tras la procesión. El comerciante atribuyó la baja afluencia a que el clima no fue tan caluroso, lo que, a su juicio, aceleró el avance de la procesión y redujo el apetito de los asistentes.

Enrique Alcívar estaba preocupado porque le quedaron dos docenas de ramos sin vender. Cada ramo tenía un valor de $1, pero solo logró comercializar 50 unidades durante la procesión.

A pesar de no alcanzar las expectativas de venta, todos los comerciantes aseguraron que el próximo año volverán a participar en la procesión del Cristo del Consuelo. Este evento se realiza solo por Semana Santa, en el sureste de Guayaquil.

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