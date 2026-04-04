Feligreses claman por un país sin miedo, en Guayaquil

Cientos de fieles recorrieron el sur de la urbe porteña En la procesión del Cristo del Consuelo estuvieron dos autoridades

Guayaquil. Feligreses caminaron por la calle A desde tempranas horas de la mañana.

En la procesión del Cristo del Consuelo, la Iglesia católica promovió la reconciliación, la paz y el perdón como tres preceptos dirigidos a los feligreses. Durante dos horas, cientos de cristianos recorrieron varias calles del sureste de Guayaquil, mientras elevaron plegarias bajo un cielo nublado y con una temperatura de 25º C.

El cardenal Luis Gerardo Cabrera afirmó que la reconciliación que promovía no solo se limita a quienes mantienen buenas relaciones, sino que también debe alcanzar a los enemigos. El religioso pronunció estas palabras durante la misa campal en el Complejo Cisne II, donde se ubica el Monumento a la Fe del Cristo del Consuelo. El servicio religioso se extendió por casi una hora.

En el acto lo acompañó Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, mientras Cabrera sostuvo que, pese a la violencia, las guerras, la desconfianza y el rechazo, “Jesús nos dice: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen”. Por ello, llamó a reconciliarnos con nosotros mismos y a volver a mirarnos como hermanos.

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Guayaquil. Alrededor de las 09:00, cientos de feligreses llegaron al Complejo Cisne II, ubicado en el sureste de la urbe porteña. ALEX LIMA

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Presencia de autoridades y resguardo policial

Desde el Santuario del Cristo del Consuelo, ubicado en la calle Lizardo García, Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública, vestida con ropa deportiva -pantalón azul, camiseta blanca y gorra rosada- caminó junto a una comitiva de 16 personas dentro del cordón policial. Sostenía en sus manos una imagen religiosa y una vela azul mientras avanzaba por el recorrido.

Antes de ingresar al Complejo Cisne II, donde la esperaba Marcela Aguiñaga, Cynthia Gellibert salió del cerco de seguridad. La funcionaria no participó en la misa campal ni se sentó junto a la prefecta.

Un grupo de uniformados de las Fuerzas Armadas la acompañó, según confirmó a EXPRESO Carlos Muentes Córdova, jefe policial del distrito Portete. En cambio, 900 efectivos de la Policía Nacional custodiaron toda la procesión.

Exhorto a las autoridades: servir al pueblo

El cardenal Cabrera subrayó que era importante que las autoridades -no solo las que caminaron junto al Cristo o participaron en la misa- comprendieran que sus cargos existen para servir al pueblo. Durante el rezo, pidió “por quienes toman decisiones que afectan la vida de todos, para que no se acostumbren al dolor del pueblo, gobiernen con cercanía y con un corazón que escuche, se conmuevan y busquen el bien común; que la cruz de Cristo les recuerde que toda autoridad es servicio. Oremos”.

Para la ciudadanía, que también participó en la peregrinación, la paz entre los gobernantes resultaba necesaria. Así lo manifestó Sonia Yanzaguano, una joven de 27 años.

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Prometemos trabajar por un país distinto, donde la paz sea un compromiso diario en nosotros. Luis Gerardo Cabrera Cardenal

Peticiones ciudadanas: salud, trabajo y seguridad

Ella cuenta que, desde pequeña ha participado en la procesión del Cristo del Consuelo. Afirma que cada petición que su madre y ella han hecho ha sido escuchada; en esta ocasión, su madre, de 67 años, no pudo acompañarla por problemas en las rodillas, por lo que la procesión también buscaba la sanación de su progenitora.

Jacinto Torres, de 66 años, caminaba junto al cordón policial mientras oraba para que en el país se generen más fuentes de trabajo. Su caminata transcurría de la mano con su esposa, y recuerda que participa en la procesión desde niño.

Entre sus pedidos, Torres también pidió más seguridad en la ciudad. “Espero que todo se componga porque hay tanta maldad”, expresó.

Sacrificio y devoción en el recorrido

Varios ciudadanos caminaron llevando crucifijos, ramos verdes o velas, mientras algunos avanzaban descalzos. Entre ellos, Viviana León recorrió el trayecto descalza dentro del cerco policial, cargando en sus brazos a su sobrina de meses.

Para ella, este sacrificio tenía un valor especial, ya que representaba una penitencia por el milagro de que su hermana pudiera tener una hija tras varias pérdidas. “Dios cumple milagros”, afirmó León.

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Penitencia. Viviana León junto a su sobrina hizo la procesión, el viernes. ALEX LIMA

Anhelamos salud y paz para el país, porque tenemos miedo de salir a las calles y esto debe cambiar. Viviana León Ciudadana

Este era el sentir de varios fieles que recorrieron la calle A. Alrededor de las 08:13, los cristianos descendieron por el puente Pío López Lara y continuaron por la calle Balsas.

Debajo del puente, cuatro uniformados de la Fuerza Naval custodiaban la zona desde una embarcación. Mientras tanto, helicópteros sobrevolaban la zona para reforzar la seguridad de los católicos.

Niños elevan mensaje de esperanza

La esperanza por días mejores fue el pedido de varios niños que, al término de la misa campal, se lo expresaron al cardenal Cabrera y a la prefecta Aguiñaga. Lo hicieron entregando unos ponchos coloridos que tenían plasmada la chacana, una cruz andina.

Una niña, al final, le dijo al cardenal que, “aunque los adultos parecen muy fuertes, también se cansan”, por lo que le pedía que no se agotara de ser pastor ni de caminar y sostener a su pueblo. Agregó que sueña con un país sin miedo, donde puedan vivir tranquila, por lo que le pidió que sea la voz que los acerque a ese sueño.

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Generosidad. Desde los balcones de las casas, varias personas lanzaban agua o gaseosas para los caminantes. ALEX LIMA

Promesa. Cabrera expresó que en nombre de las autoridades y de la Iglesia, prometía rechazar toda forma de violencia en palabras, decisiones y acciones.

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