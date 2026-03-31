El oleaje de polémicas diluye el seguimiento a decisiones claves

La saturación de crisis pone en riesgo el control democrático. Las polémicas desplazarían atención al caso Villacís

La sucesión de crisis y decisiones políticas en Ecuador reconfigura constantemente la agenda pública, desplazando casos como el de Alexandra Villacís y dificultando su seguimiento ciudadano.

En Ecuador, la agenda pública se renueva cada semana con múltiples temas de alto interés que compiten por la atención ciudadana. En ese ritmo, casos relevantes como el de la vocal Alexandra Villacís podría quedar rápidamente relegados de la discusión pública, pese a que en lo legal siga su curso.

Politólogos advierten que esta dinámica diluye el seguimiento y debilita el debate sostenido sobre decisiones clave. Lo consideran una señal preocupante para la calidad del escrutinio democrático.

Una cadena de hechos que desplaza la atención

Mientras la ciudadanía seguía el caso judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se acumularon otros hechos que reconfiguraron la agenda. El movimiento Revolución Ciudadana fue suspendido y, en paralelo, cuatro provincias entraron en toque de queda. Vino el fallo a favor de la vocal de la Judicatura, Alexandra Villacís y a la par el hallazgo de un millón de dólares en una caja fuerte en Quito. Esto fue opacado por la cancelación de dos organizaciones políticas y el cambio la fecha de los comicios seccionales por parte del Consejo Nacional Electoral.

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Para la politóloga Tatiana Quinga, esta secuencia fragmenta la memoria pública, dificulta el seguimiento de los hechos y erosiona la calidad del debate democrático. A juicio de la politóloga, esta dinámica divide la memoria colectiva y lleva a que cada hecho se perciba como aislado. Esto, indica, impide entender cómo decisiones políticas, judiciales o electorales se conectan entre sí y configuran un escenario más amplio.

Saturación informativa y desafección ciudadana

El director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, Manuel Macías, coincide en que la saturación informativa termina por alejar a la ciudadanía. Señala que, entre múltiples conflictos y casos complejos, temas como el de la Judicatura no logran posicionarse como prioritarios en la opinión pública.

Esa sobrecarga, explica, genera desafección política y reduce la capacidad crítica de la población. “La gente se termina apartando de su rol ciudadano”, advierte, en un escenario donde también se debilitan los contrapesos institucionales y sociales frente al poder.

Desde otra mirada, el analista político, Giuseppe Cabrera, sostiene que la repetición de polémicas y conflictos erosiona la capacidad de asombro de la ciudadanía. Lo que antes generaba indignación ahora se vuelve cotidiano, incluso cuando se trata de posibles vulneraciones al Estado de derecho. Para Cabrera, este fenómeno no es espontáneo. Responde a una lógica en la que una crisis reemplaza a otra de forma constante, lo que impide concentrar la atención en un solo tema, de esa forma, diluye las demandas ciudadanas.

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Por otro lado, Macías pone el foco en otro problema: la dificultad de construir el presente. A su criterio, más que una memoria debilitada, existe una “ceguera política” alimentada por comparaciones constantes con el pasado, lo que impide evaluar con claridad los hechos actuales y limita la capacidad crítica de la ciudadanía frente a las decisiones del poder.

Una sociedad que deja de reaccionar

Para Quinga, el riesgo se vuelve estructural cuando la ciudadanía pierde la capacidad de articular prioridades colectivas. Sin una agenda pública clara, advierte, se debilita la exigencia de respuestas y se normalizan casos como Progen, ATM o HealthBird, junto con decisiones abruptas en el ámbito político e institucional.

Por ello, sostiene Cabrera, la repetición constante de crisis conduce a una pérdida progresiva de indignación. A su criterio, cuando la vulneración de normas se vuelve cotidiana, la sociedad deja de reaccionar, disminuye la presión ciudadana y se facilita que estos hechos se repitan sin mayor rechazo.

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