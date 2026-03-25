CPCCS ordena a la Corte Nacional completar terna para la Judicatura pese a sentencia

La votación reflejó un Pleno dividido: cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención

Con cuatro votos a favor, el Pleno del CPCCS aprobó pedir a la Corte Nacional de Justicia el envío de dos nuevos nombres para reemplazar a los candidatos anteriores y completar la terna.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, deberá nominar a los reemplazos de dos de los tres candidatos que envió para designar al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tomó la decisión en una sesión virtual realizada el miércoles 25 de marzo de 2026.

La Comisión Técnica de Selección dispuso que, en un plazo de cinco días, se complete la terna, ya que los profesionales Óscar Chamorro Villavicencio y María Fernanda Morejón incurren en causales de prohibición e inhabilidad. El informe de revisión de requisitos y prohibiciones del concurso para designar a los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura recoge esta disposición.

La decisión, pese a fallo judicial sobre Villacís

Esto ocurrió pese a que, el 23 de marzo, una jueza ordenó al Ministerio de Trabajo corregir el sistema en un plazo de 24 horas y ofrecer disculpas públicas a Villacís. El 9 de febrero de 2026, esa cartera de Estado registró un supuesto impedimento por deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI), lo que le impedía asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura.

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Cuatro de los siete consejeros aprobaron la moción: Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, Roberto Gilbert y Andrés Fantoni. Dos consejeras, Piedad Cuaran y Nicole Bonifaz, votaron en contra.

El consejero David Rosero se abstuvo en la votación. Su postura marcó la única abstención dentro del Pleno.

Posturas enfrentadas dentro del Consejo

Antes de votar, Enríquez cuestionó: “¿Qué va a hacer este Consejo? ¿Actuará con responsabilidad institucional o insistirá en una decisión que ya perdió sustento?”. Además, advirtió que no se debe confundir el debate político con el incumplimiento de una sentencia ni la firmeza con la soberbia.

Añadió que "el Pleno tiene dos caminos: rectificar con seriedad o aferrarse al error". A su juicio, insistir en esa postura no solo profundiza la crisis, sino que evidencia una forma peligrosa de ejercer el poder, en la que las decisiones y las sentencias se respetan solo cuando resultan convenientes.

Cuaran coincidió con Enríquez y sostuvo que resulta improcedente continuar con la consolidación del concurso. La consejera argumentó que "de conocimiento público que Alexandra Villacís no mantiene impedimento alguno en el SRI, situación que una jueza ya ratificó mediante sentencia oral.

Por su parte, Fantoni sostuvo: “Como siempre lo he dicho, las cosas en derecho se deshacen en derecho”. Además, señaló que el Consejo de Participación no ha recibido una notificación y que tampoco formó parte procesal en ese habeas data.

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