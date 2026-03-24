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Marco Rodríguez Ruiz
Marco Rodríguez Ruiz preside la Corte Nacional de Justicia.ARCHIVO

Vocalías vacantes en la Judicatura: dos nombres de la CNJ tienen inhabilidades

Oscar Chamorro Villavicencio y María Fernanda Morejón registran impedimentos por la Contraloría y el Ministerio del Trabajo

Sacudida en la terna para la Judicatura: La Comisión Técnica del CPCCS detectó inhabilidades en dos de los tres candidatos enviados por la Corte Nacional. Descubre quién es la única postulante que sigue en carrera y por qué los otros nombres enfrentan frenos legales de la Contraloría y el IESS.

Dos de los tres candidatos de la Corte Nacional quedan fuera por inhabilidades

El proceso para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura sufrió un revés determinante. La Comisión Técnica de Selección estableció que dos de los tres delegados por Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), registran inhabilidades.

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Pese a que el informe inicial al que EXPRESO tuvo acceso indica que la terna cumple formalmente con los requisitos de documentación, el análisis profundo reveló impedimentos legales críticos en los perfiles de Oscar Chamorro Villavicencio y María Fernanda Morejón.

Mercedes Caicedo
La penalista Mercedes Caicedo es la única que cumple con todos los requisitos y no está incurso en ninguna inhabilidad o prohibición.CORTESÍA

¿Por qué fueron rechazados los candidatos a la Judicatura?

El informe, que será conocido por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) este 25 de marzo de 2026, detalla las siguientes causas:

  1. Oscar Chamorro Villavicencio: Registra responsabilidad civil culposa certificada por la Contraloría General del Estado, lo que configura una prohibición reglamentaria.
  2. María Fernanda Morejón: Presenta un impedimento legal en el Ministerio del Trabajo por mora con el sector público (reportada por el IESS).

Por el contrario, la magistrada Mercedes Caicedo es la única que superó el filtro técnico sin registrar prohibiciones ni inhabilidades objetivas.

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El CPCCS deberá pedir nuevos nombres a la Corte Nacional

Ante este escenario, la Comisión recomienda al Pleno del CPCCS notificar a la Corte Nacional para que, en un término de cinco días, proceda a completar la terna con los reemplazos correspondientes.

Este proceso avanza bajo la sombra del caso de Alexandra Villacís, quien busca asumir la presidencia mediante un habeas data tras la accidentada renuncia de Mario Godoy.

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