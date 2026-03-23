¿Qué sigue para Alejandra Villacís, puede regresar a la presidencia de la Judicatura?

El eventual regreso de la vocal suplente de presidencia de la Judicatura no depende solo de un fallo judicial

Alexandra Villacís ganó una acción legal para levantr un bloqueo que le impidía asumir funciones en la Judicatura.

El escenario de Alexandra Villacís luce todavía incierto. Si bien, a través de un habeas data logró revertir el principal impedimento para ejercer presidencia del Consejo de la Judicaturas, tras ser inhabilitada enfebrero por un irregular proceso relacionado con los registros del Ministerio de Trabajo y reportes del SRI, la posesión efectiva del cargo no solo es un tema legal.

Villacís siempre sostuvo que se trataba de un error administrativo y que no mantenía deudas con el Estado. Con el hábeas data a su favor, ese obstáculo, al menos en lo formal, queda sin sustento. ¿Puede asumir el puesto que dejó Mario Godoy, tras su censura y destitución en la Asamblea? "No automáticamente, pero es importante para eliminar el impedimento que ha derivado en que no pueda asumir el cargo", señala la abogada Ximena Ron Erráez.

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Para la profesora en Derecho Constitucional "el nombramiento de Damián Larco es temporal a quien le corresponde por ley reemplazar es a la Dra. Villacis, eliminado el impedimento, nada le impediría ya cumplir con lo que la norma establece".

El mismo criterio comparte la constitucionalista, Verónica Hernández Muñoz: "Una vez aceptada la acción de hábeas data y sin impedimento de por medio, corresponde que la Dra. Alexandra Villacis asuma el cargo de presidenta".

El problema: ya se activó un proceso de reemplazo

Más allá de ganar el litigio, el principal obstáculo es institucional. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya declaró su “ausencia definitiva” y activó el mecanismo para designar a un reemplazo. Esto significa que, en términos prácticos, el cargo que debía ocupar, y desde el cual podía llegar a la Presidencia del Consejo de la Judicatura, ya suma un obstáculo más.

Además, el organismo ya designó una presidencia temporal y encargó al vocal por el Ejecutivo, Damián Larco, en medio de la crisis institucional que dejó la salida de Mario Godoy.

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¿Qué pasos siguen para Villcís?

En términos legales, el camino de Alexandra Villacís no es directo y pasa por dos etapas clave.

Primero, debe concretar su restitución como vocal suplente. El hábeas data que ganó corrige el registro que originó su inhabilitación, pero no implica su reincorporación automática. Para volver al cargo, aún se requiere una decisión adicional, ya sea administrativa o mediante otra acción judicial.

El fallo de habeas data da un plazo para que el Ministerio de Trabajo levante la inhabilidad en 24 horas. Después, Villacís puede remitir ese certificado al Consejo de la Judicatura para que Talento Humano, con la misma rapidez que solicitó su reemplazo, pida al CPCCS que deje sin efecto.

Superado ese paso, se abre la segunda posibilidad: subrogar la Presidencia. En su calidad de suplente del presidente del Consejo de la Judicatura, Villacís podría asumir la titularidad si se configuran nuevamente las condiciones legales, como la ausencia o salida del vocal principal, como es la situación actual.

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En ese sentido, su opción de llegar a la Presidencia se reactiva, pero también implica no tener otro impedimento. Y en el caso de la exvicepresidenta Verónica Abad, el presidente buscó varias vías para bloquearla y que no asuma el cargo para el que fue elegida, incluso dejó la Presidencia de la República encargada a su secretaria Cynthia Gellibert, como vicepresidenta.

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