Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Alexandra Villacís, vocal del Consejo de la Judicatura
Alexandra Villacís denuncia un bloqueo que le impide asumir funciones en la Judicatura.Cortesía

Alexandra Villacís, sobre el habeas data: "Ganó la verdad, ganó el derecho"

La justicia determinó que Alexandra Villacís no tenía impedimentos para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura

Alexandra Villacís dio un paso decisivo este 23 de marzo de 2026 para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Tras ganar un recurso de habeas data, la justicia determinó que no existe un impedimento real en el Ministerio del Trabajo, abriendo la puerta a su posesión inmediata tras 36 días de incertidumbre institucional.

La resolución judicial a favor de Villacís

La jueza Viviana Pila concedió el recurso al confirmar que la funcionaria no registraba impedimento para ejercer cargo público, contradiciendo los registros previos del Ministerio del Trabajo. Durante la audiencia virtual, la defensa técnica de Villacís sostuvo que el caso trascendía lo administrativo, afectando derechos constitucionales fundamentales.

RELACIONADAS

Por su parte, el Ministerio del Trabajo argumentó que no posee la facultad de modificar registros de forma unilateral, calificando la vía constitucional como "inadecuada" para este conflicto. Sin embargo, el fallo judicial ordena la corrección de la información para restablecer los derechos de la accionante.

Mario Godoy enfrentó un juicio político en l Asamblea Nacional y fue destituido.
Mario Godoy renunció minutos antes de su juicio político ante la Asamblea Nacional.Cortesía: Asamblea/ Flickr

"La institucionalidad se defiende con hechos"

A través de su cuenta en la red social X, Villacís fue enfática: "Nunca hubo un impedimento real. Hoy la justicia lo confirmó". Según la funcionaria, el efecto de esta sentencia es retomar la situación jurídica del 9 de febrero, fecha en la que debía asumir el cargo tras la salida de Mario Godoy.

RELACIONADAS

Puntos clave del conflicto jurídico:

  • Origen: La renuncia de Mario Godoy en medio de un juicio político en la Asamblea Nacional.
  • Traba: Un registro de impedimento en la plataforma del Ministerio del Trabajo que bloqueó su ingreso.
  • Denuncias previas: El contexto incluye las revelaciones del exjuez Carlos Serrano que sacudieron la institución.

Villacís ha permanecido fuera de la presidencia por más de un mes, tiempo en el que la Judicatura ha operado bajo una subrogación que, tras este fallo, llegaría a su fin.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Temblor en Ecuador hoy: reporte del sismo sentido este 23 de marzo

  2. Alexandra Villacís: jueza admite habeas data por datos erróneos en registro laboral

  3. ¿Cómo aprovechará Emelec el parón FIFA para consolidar la idea de Vicente Sánchez?

  4. Alexandra Villacís, sobre el habeas data: "Ganó la verdad, ganó el derecho"

  5. Fuerzas Armadas atacan minería ilegal: detalles de la intervención en Imbabura

LO MÁS VISTO

  1. Esposa de Aquiles Álvarez denuncia: "No sé por qué están siendo tan crueles con él"

  2. Ecuador pidió a España no difundir audio de alias Pipo: esta es la razón

  3. Aquiles Álvarez muestra firmeza en medio de su tormenta judicial

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 22 de marzo

  5. Reimberg sobre Negro Willy: “Me apena por España que tengan un criminal suelto”

Te recomendamos