Alexandra Villacís, sobre el habeas data: "Ganó la verdad, ganó el derecho"

La justicia determinó que Alexandra Villacís no tenía impedimentos para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura

Alexandra Villacís dio un paso decisivo este 23 de marzo de 2026 para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura. Tras ganar un recurso de habeas data, la justicia determinó que no existe un impedimento real en el Ministerio del Trabajo, abriendo la puerta a su posesión inmediata tras 36 días de incertidumbre institucional.

La resolución judicial a favor de Villacís

La jueza Viviana Pila concedió el recurso al confirmar que la funcionaria no registraba impedimento para ejercer cargo público, contradiciendo los registros previos del Ministerio del Trabajo. Durante la audiencia virtual, la defensa técnica de Villacís sostuvo que el caso trascendía lo administrativo, afectando derechos constitucionales fundamentales.

Por su parte, el Ministerio del Trabajo argumentó que no posee la facultad de modificar registros de forma unilateral, calificando la vía constitucional como "inadecuada" para este conflicto. Sin embargo, el fallo judicial ordena la corrección de la información para restablecer los derechos de la accionante.

Mario Godoy renunció minutos antes de su juicio político ante la Asamblea Nacional. Cortesía: Asamblea/ Flickr

"La institucionalidad se defiende con hechos"

A través de su cuenta en la red social X, Villacís fue enfática: "Nunca hubo un impedimento real. Hoy la justicia lo confirmó". Según la funcionaria, el efecto de esta sentencia es retomar la situación jurídica del 9 de febrero, fecha en la que debía asumir el cargo tras la salida de Mario Godoy.

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Puntos clave del conflicto jurídico:

Origen: La renuncia de Mario Godoy en medio de un juicio político en la Asamblea Nacional.

Traba: Un registro de impedimento en la plataforma del Ministerio del Trabajo que bloqueó su ingreso.

Denuncias previas: El contexto incluye las revelaciones del exjuez Carlos Serrano que sacudieron la institución.

Villacís ha permanecido fuera de la presidencia por más de un mes, tiempo en el que la Judicatura ha operado bajo una subrogación que, tras este fallo, llegaría a su fin.

Hoy ganó la verdad.

Ganó el derecho.



Regreso al 9 de febrero, cuando se me notificó que, ante la licencia solicitada, me correspondía asumir el cargo.



Nunca hubo un impedimento real.

Hoy la justicia lo confirmó.

La institucionalidad se defiende con hechos y con derecho. — Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) March 23, 2026

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