Villacís alerta retraso de más de 36 días en registro estatal por impedimento legal

Villacís advierte que el retraso en el registro estatal se debe a su impedimento legal.

La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, informó que la audiencia de la acción constitucional de hábeas data fue diferida tras un pedido del Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General del Estado. El caso busca corregir un registro erróneo dentro del sistema institucional. La diligencia fue reprogramada para una nueva fecha, generando expectativa en torno al proceso. El hecho ocurre en medio de cuestionamientos por la gestión de datos administrativos relacionado a su impedimento legal para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura.

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Según Villacís, “la audiencia de la acción constitucional de hábeas data destinada a corregir el registro erróneo… ha sido diferida”. La funcionaria explicó que el aplazamiento responde directamente a una solicitud de las entidades involucradas. El proceso tiene como objetivo corregir información dentro de una base de datos estatal. Esto pone en debate la eficiencia de los mecanismos administrativos.

La autoridad también precisó que la verificación del registro fue solicitada formalmente. Sin embargo, han pasado más de 36 días sin que exista una respuesta efectiva por parte de la administración. “Más de 36 días sin que esta solicitud administrativa haya sido atendida”, enfatizó. El retraso ocurre pese a tratarse de un procedimiento considerado básico.

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Villacís señaló que el problema no es menor dentro del sistema estatal. Un registro incorrecto puede generar consecuencias institucionales que afecten a los ciudadanos. La funcionaria señaló que la situación expone fallas en la gestión de información pública. Además, indicó que abre dudas sobre la capacidad de respuesta de las entidades.

“Un registro incorrecto en un sistema estatal no puede generar consecuencias en perjuicio de ningún ciudadano”, sostuvo. La funcionaria insistió en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. También recalcó que los errores administrativos deben corregirse oportunamente. Esto evitaría efectos legales indebidos dentro del Estado.

En esa línea, indicó que es fundamental restablecer la verdad registral. La corrección de datos se vuelve clave para mantener la confianza institucional. El caso evidencia la importancia del control en bases de datos públicas. Y muestra cómo una omisión puede escalar a instancias constitucionales.

Quiero informar a la ciudadanía sobre la decisión tomada por la jueza civil con relación a la audiencia de Habeas Data: pic.twitter.com/sDsKYEPyD4 — Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) March 18, 2026

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Finalmente, Villacís agradeció a quienes participan en el proceso como amicus curiae. También reconoció el rol de la veeduría ciudadana en este tipo de casos. Destacó que la defensa del Estado de Derecho es una responsabilidad colectiva. Esto refuerza la importancia de la vigilancia ciudadana.

“Mediante amicus curiae y a quienes realizan veeduría ciudadana”, expresó en su pronunciamiento. La participación externa busca aportar transparencia al proceso. Además, fortalece el análisis jurídico del caso en curso. El seguimiento ciudadano se vuelve clave en este contexto.

El caso continúa en espera de la nueva audiencia. La resolución podría sentar un precedente sobre la gestión de datos estatales. Mientras tanto, persisten las críticas por la demora administrativa. El desenlace marcará la actuación institucional frente a errores registrales.

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