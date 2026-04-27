Jubilación IESS: edades y años de aportes que necesitas en Ecuador (guía 2026)

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La jubilación en Ecuador no tiene edad fija: depende de los años de aportes al IESS, con opciones desde 60 años o sin límite si se cumplen 40 años de contribución.



El monto de la pensión se calcula con el promedio de los mejores salarios y el tiempo aportado; puede llegar hasta el 100 % con 40 años de aportes.



El trámite de jubilación es 100 % en línea y requiere cese laboral, historial validado y una cuenta bancaria para recibir el pago mensual.

La jubilación en Ecuador para 2026 se rige por un sistema flexible que combina la edad del afiliado con los años de aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). A diferencia de otros modelos, no existe una edad única obligatoria, ya que el acceso a la pensión depende, principalmente, del historial de contribuciones acumuladas.

Este esquema permite que quienes han aportado durante más tiempo puedan retirarse a una edad más temprana. El beneficio consiste en una pensión mensual de carácter vitalicio, calculada bajo parámetros técnicos definidos por la institución.

El sistema contempla varias modalidades de retiro, entre ellas la jubilación por vejez, invalidez y discapacidad, cada una con requisitos específicos que responden a la condición del afiliado.

Requisitos y edades para jubilarse en 2026

El modelo vigente establece cuatro combinaciones principales entre edad y tiempo de aportación:

60 años de edad y 30 años de aportes ( 360 imposiciones )

) 65 años de edad y 15 años de aportes ( 180 imposiciones )

) 70 años de edad y 10 años de aportes ( 120 imposiciones )

) Sin límite de edad con 40 años de aportes (480 imposiciones)

Estas opciones evidencian que el factor determinante es el número de años cotizados: a mayor tiempo de aportación, menor exigencia de edad para acceder al retiro.

Tipos de jubilación disponibles

El IESS reconoce tres tipos principales de jubilación:

Ordinaria por vejez

Por invalidez

Por discapacidad

A estos se suma la jubilación patronal, una obligación del empleador cuando el trabajador ha cumplido al menos 25 años de servicio continuo en la misma empresa.

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¿Cómo se calcula la pensión?

El monto de la pensión mensual se determina en función de dos variables clave: el promedio de los cinco mejores años de ingresos y el total de años de aportación.

En términos generales, quienes acumulan 30 años de aportes pueden recibir aproximadamente el 75 % de su salario promedio. Por ejemplo, con un ingreso promedio de $1.000, la pensión estimada rondaría los $750 mensuales.

Este porcentaje aumenta progresivamente conforme se incrementan los años de contribución, pudiendo alcanzar hasta el 100 % con 40 años o más de aportes.

En el caso de afiliados voluntarios, tomando como referencia el salario básico unificado de 2026 ($482), la pensión aproximada sería de $361,50 con 30 años de aportación.

Cómo solicitar la jubilación en línea

Si buscas cómo jubilarse en Ecuador en 2026, el trámite ante el IESS es 100 % digital y requiere cumplir condiciones previas. A continuación, la guía optimizada con palabras clave y estructura clara:

1. Verificar historial laboral en el IESS

Antes de iniciar la solicitud, revisa que todos tus aportes estén correctamente registrados en el sistema. Este paso es clave para evitar rechazos.

2. Confirmar el cese de relación laboral

Para acceder a la jubilación del IESS, debes estar sin relación de dependencia activa. El sistema valida automáticamente esta condición.

3. Registrar una cuenta bancaria válida

Necesitas una cuenta bancaria personal activa, donde se acreditará la pensión mensual del IESS.

4. Ingresar al portal oficial del IESS

Accede a la plataforma digital del IESS y dirígete a la sección “Servicios en línea”.

5. Iniciar sesión con cédula y clave

Coloca tu número de cédula y contraseña. Si no tienes clave, deberás generarla previamente en el sistema.

6. Seleccionar la opción “Jubilación”

Dentro del menú, elige la opción correspondiente a solicitar jubilación por vejez, invalidez o discapacidad, según tu caso.

7. Completar el formulario en línea

Llena la información requerida con datos actualizados. Verifica cuidadosamente antes de enviar la solicitud.

8. Enviar la solicitud de jubilación

Una vez completado el formulario, envía el trámite. El sistema generará un registro de tu solicitud.

9. Esperar la validación del IESS

El IESS revisará tu historial de aportes y requisitos. Si todo está correcto, aprobará la jubilación.

10. Recepción del pago mensual

Tras la aprobación, comenzarás a recibir tu pensión jubilar del IESS de forma mensual en la cuenta registrada.

El IESS permite solicitar jubilación por vejez, invalidez o discapacidad según cada caso.FRANCISCO FLORES

Afiliación voluntaria: una alternativa vigente

El sistema también contempla la afiliación voluntaria, dirigida a trabajadores independientes, ecuatorianos en el exterior, estudiantes y extranjeros con residencia legal.

Este mecanismo permite acceder a prestaciones como pensión por vejez, atención médica, créditos quirografarios e hipotecarios, así como cobertura ante riesgos laborales.

Claves para planificar el retiro

La planificación anticipada de la jubilación resulta determinante para asegurar estabilidad económica. Incrementar los años de aportación no solo facilita el acceso al beneficio, sino que también mejora el monto de la pensión.