Guía IESS: cómo tramitar la jubilación por vejez en 2026 paso a paso

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves El IESS permite jubilarse por vejez en 2026 bajo cuatro combinaciones de edad y años de aportes, sin una única edad fija de retiro.

El trámite de jubilación se realiza completamente en línea y solo puede iniciarse cuando el afiliado ha terminado su relación laboral.

El monto de la pensión se calcula según el promedio de los mejores años de aportes y el total acumulado durante la vida laboral del afiliado.

La jubilación por vejez en Ecuador en 2026 es un proceso que combina edad y años de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). No existe una única edad de retiro, sino varias alternativas que permiten acceder a una pensión mensual vitalicia, siempre que el afiliado haya terminado su relación laboral y cumpla con las condiciones establecidas por el sistema.

El trámite se realiza en línea y, aunque es relativamente sencillo, requiere que el usuario tenga su información laboral y bancaria actualizada para evitar demoras o rechazos en la solicitud.

Los pasos a seguir:

1. Verificar si cumples con los requisitos





El primer paso es revisar el historial de aportes dentro del sistema del IESS. Esto permite confirmar si el afiliado ya puede acceder a la jubilación por vejez bajo alguna de las modalidades vigentes:

60 años de edad con 30 años de aportes (360 imposiciones)

65 años de edad con 15 años de aportes (180 imposiciones)

70 años de edad con 10 años de aportes (120 imposiciones)

Sin edad mínima con 40 años de aportes (480 imposiciones)

Esta verificación es clave, ya que el sistema no permite iniciar el trámite si no se cumple al menos una de estas condiciones.

2. Estar cesante al momento de la solicitud

Un requisito indispensable es haber terminado la relación laboral. Es decir, el afiliado debe encontrarse cesante para poder activar el proceso de jubilación.

En caso de seguir trabajando bajo dependencia, el sistema no habilita la pensión, incluso si ya se cumplen los años de aportes o la edad requerida.

3. Actualizar o registrar una cuenta bancaria

Antes de iniciar la solicitud, el afiliado debe contar con una cuenta bancaria activa y registrada a su nombre en el sistema del IESS. Esta será la vía por la cual se acreditará mensualmente el valor de la pensión una vez aprobada la jubilación.

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Si los datos bancarios no están actualizados, el trámite puede retrasarse.

4. Ingresar al portal del IESS

El siguiente paso es acceder al sistema en línea del IESS utilizando la clave personal del afiliado. Dentro de la plataforma se debe ingresar al módulo de jubilación por vejez, donde se inicia formalmente la solicitud.

En esta etapa, el sistema valida automáticamente la información de aportes, edad y estado laboral del usuario.

5. Enviar la solicitud de jubilación

Una vez dentro del sistema, el afiliado debe completar los datos requeridos y confirmar la solicitud de jubilación por vejez. El proceso no requiere trámites presenciales, ya que todo se realiza de forma digital.

Tras el envío, el IESS analiza la información y verifica que no existan inconsistencias en el historial de aportes o en el estado laboral.

6. Evaluación y aprobación del IESS

Luego de la revisión, el sistema emite una respuesta. Si todo está en orden, la solicitud es aprobada y se activa el derecho a la pensión mensual.

En caso de existir observaciones, el afiliado puede ser notificado para corregir o completar información antes de la aprobación final.

7. Inicio del pago de la pensión

Una vez aprobado el trámite, el IESS procede a habilitar el pago mensual de la jubilación en la cuenta bancaria registrada. El primer pago puede tardar algunos días dependiendo de la validación final del sistema.

Cómo se calcula el monto de la jubilación

El valor de la pensión no es igual para todos los afiliados. El cálculo se basa principalmente en dos factores: el promedio de los mejores años de aportes y el total de tiempo cotizado al sistema.

En la práctica, esto significa que quienes han aportado más años o han tenido ingresos más altos durante su vida laboral, reciben una pensión mayor.

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El sistema busca reflejar la trayectoria contributiva de cada afiliado, por lo que no existe un monto único fijo para la jubilación por vejez.