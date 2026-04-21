Derecho tributario
Devolución del IVA en Ecuador: cómo recibir hasta $ 144 al mes en 2026
Adultos mayores y personas con discapacidad pueden recuperar el IVA de sus compras. El trámite se puede pedir incluso por consumos de años anteriores
Los puntos claves
- La devolución del IVA puede alcanzar hasta U$ 144 mensuales, dependiendo del consumo y los límites fijados por el Servicio de Rentas Internas.
- Solo aplican compras con facturas a nombre del beneficiario, un requisito clave que suele dejar fuera muchas solicitudes.
- El IVA puede reclamarse hasta cinco años después de la compra, lo que permite recuperar dinero de consumos pasados.
En Ecuador, recuperar el IVA pagado en compras no es un beneficio automático para todos, pero sí un derecho vigente para ciertos grupos. El trámite lo gestiona el Servicio de Rentas Internas (SRI) y, bien aplicado, puede significar un ingreso mensual adicional.
La clave está en saber si calificas y cómo hacer el proceso sin errores.
¿Quiénes pueden pedir la devolución?
El beneficio está dirigido principalmente a:
- Personas adultas mayores (desde los 65 años)
- Personas con discapacidad
- Otros casos específicos definidos por la normativa tributaria
En el caso de los adultos mayores, aplica tanto para ecuatorianos como extranjeros residentes en el país.
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¿Cuánto dinero se puede recuperar?
El monto no es ilimitado. En 2026, el tope mensual puede llegar a $ 144,60, dependiendo del salario básico y la tarifa del IVA vigente.
Este valor se calcula en función del consumo y tiene un techo basado en dos salarios básicos unificados.
(Le puede interesar leer: IVA en Ecuador: cómo declarar y pagar en un solo paso desde junio de 2026)
Qué compras aplican
No todo gasto entra en el beneficio. Para que el IVA sea reembolsable, las compras deben:
- Ser para consumo personal
- Realizarse en Ecuador
- Contar con factura válida a nombre del beneficiario
- Requisitos básicos
Para iniciar el trámite necesitas:
- Cédula de identidad
- Facturas (físicas o electrónicas) a tu nombre
- Cuenta bancaria activa para recibir el dinero
- Registro en el sistema del SRI
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Un detalle clave: si las facturas no están a tu nombre, el SRI no las reconoce.
Paso a paso: cómo hacer el trámite
El proceso es principalmente digital y se realiza así:
- Ingresar a la web del SRI
- Acceder con usuario y contraseña
- Ir a “Devoluciones (Tax Refund)”
- Elegir “Devolución de IVA”
- Seleccionar los comprobantes
- Confirmar la solicitud
Si tienes facturas físicas, también puedes hacer el trámite de forma presencial.
Un dato clave que muchos desconocen
El IVA se puede reclamar hasta cinco años después de la compra, siempre que cumplas los requisitos.