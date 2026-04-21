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SRI extiende plazos para declarar impuestos vencidos el 20 de abril por fallas su sistema
El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció una ampliación extraordinaria de plazos para las declaraciones tributarias que vencían el 20 de abril
El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que miles de contribuyentes enfrentaron dificultades para presentar sus declaraciones tributarias el 20 de abril, debido a fallas en las plataformas digitales. Según la entidad, la elevada demanda de usuarios y el alto volumen de información procesada simultáneamente generaron intermitencias que impidieron cumplir con las obligaciones dentro del plazo establecido.
Nuevas fechas según el RUC
Como medida de contingencia, el SRI dispuso una extensión de plazos diferenciada según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Los contribuyentes cuyo RUC termina en 5 y 6 podrán presentar sus declaraciones hasta el 23 de abril de, sin multas, recargos ni intereses.
La institución aclaró que si una fecha de vencimiento coincide con días de descanso obligatorio o feriados nacionales o locales, esta se trasladará al siguiente día hábil. Sin embargo, advirtió que la falta de declaración hasta la nueva fecha establecida sí conllevará la imposición de sanciones conforme a la normativa vigente.
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El SRI no descartó aplicar ajustes adicionales en caso de que persistan los inconvenientes técnicos o se registren nuevos picos de demanda.
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No es la primera vez que ocurre una situación similar. En semanas recientes, el sistema ya había presentado inconvenientes.
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Se recomienda a los contribuyentes anticipar sus trámites para evitar contratiempos, sobre todo en periodos de alta concurrencia. El SRI recordó que la ampliación aplica únicamente para quienes no pudieron declarar debido a los problemas técnicos registrados el 20 de abril.