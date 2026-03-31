Devolución del IVA abril 2026: retrasos, límites y cómo evitar rechazos

jubilados y personas con discapacidad denuncian esperas de hasta 11 meses, mientras el proceso se vuelve más restrictivo

El trámite para recuperar el IVA se realiza en línea, aunque usuarios reportan fallas y facturas que no aparecen en el sistema.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Ecuador continúa siendo un alivio económico clave para adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, en abril de 2026 el proceso avanza entre dos realidades: la digitalización del trámite y una creciente ola de reclamos por retrasos y restricciones.

Aunque la normativa establece plazos de hasta 60 días para adultos mayores y 90 días para personas con discapacidad, en la práctica hay beneficiarios que aseguran haber esperado entre cinco y once meses para recibir su dinero. En varios casos, los pagos apenas han cubierto consumos realizados hasta agosto de 2025.

Según estimaciones, cerca de 670.000 personas dependen de este beneficio en el país.

Un trámite digital… pero con trabas

El proceso se realiza principalmente en línea, a través del portal del Servicio de Rentas Internas (SRI). Estos son los pasos actualizados:

Ingresar a SRI en Línea con cédula y clave

Seleccionar “Devoluciones” → “Devolución de IVA – Adultos mayores”

Revisar las facturas electrónicas registradas

Verificar los datos y enviar la solicitud

Dar seguimiento en el historial de trámites

Devolución del IVA 2026: guía actualizada para adultos mayores Leer más

El monto máximo mensual en 2026 alcanza los 144,60 dólares, calculado en función del salario básico unificado. Además, el derecho a reclamar se mantiene vigente hasta cinco años después de la compra.

Sin embargo, usuarios reportan que no todas las facturas aparecen automáticamente en el sistema, lo que obliga a realizar gestiones adicionales con documentos físicos y validaciones extra.

De hecho, hace unos 15 días (el pasado 14 de marzo), un grupo de adultos mayores, jubilados y personas con discapacidad se reunió en Guayaquil para intensificar sus acciones para evidenciar los retrasos en la devolución del IVA en Ecuador. Tras no obtener fallos favorables en instancias judiciales previas, dijeron a este Diario, ahora recopilan nuevas pruebas y documentación con el objetivo de reimpulsar el caso, incluso buscando que sea tratado en la Asamblea Nacional.

Jubilados exigen al Gobierno pagos oportunos y denuncian una deuda acumulada que supera los 100 millones de dólares. PEXELS

Los afectados denuncian que el problema no solo radica en los tiempos de espera, sino también en las limitaciones cada vez más estrictas del beneficio. Aseguran que, aunque la ley establece plazos de entre 60 y 90 días, en la práctica los pagos se retrasan y apenas cubren consumos de meses anteriores, lo que impacta directamente en su economía diaria.

(Le puede interesar leer: Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA)

Además, el grupo cuestiona que se hayan reducido los rubros que califican para la devolución, lo que, a su criterio, disminuye el alcance de un derecho destinado a grupos prioritarios. Frente a este escenario, advierten que continuarán impulsando acciones legales y visibilizando casos para exigir el cumplimiento oportuno de este beneficio.

(Lo invitamos a leer: ¿Qué documentación adicional se necesita para solicitar la devolución del IVA?)

¿Qué hacer si no llega el dinero?

Cuando el trámite aparece aprobado pero el pago no se acredita, los beneficiarios pueden:

Revisar el estado en línea y posibles observaciones

Confirmar que la cuenta bancaria esté activa y a su nombre

Presentar un reclamo formal si han pasado más de 60 días hábiles

Solicitar información al SRI o al Ministerio de Economía y Finanzas

Acudir a la Defensoría del Pueblo para asesoría gratuita

También existen vías legales como la impugnación administrativa, la acción contencioso-tributaria o incluso una acción de protección en caso de vulneración de derechos.

Reclamos y atrasos: la deuda que crece

El malestar, como ha venido publicando EXPRESO, se ha intensificado entre jubilados y organizaciones sociales. Representantes del sector aseguran que existen valores pendientes desde 2024 y 2025, y que la deuda acumulada superaría los 100 millones de dólares.

Harry Valarezo, representante de la organización social de jubilados del magisterio en Guayas,, cuestionó las versiones oficiales sobre la normalidad del proceso. “¡Falso de falsedad absoluta! No es cierto que el proceso se está dando de forma regular. Exigimos la devolución ya de nuestros recursos porque son propios”, afirmó.

Entre los testimonios recogidos por la organización a la que representa Valarezo está el de Carlota Zamora, de 68 años, quien asegura que aún tiene pendientes devoluciones desde diciembre de 2024 y varios meses de 2025. Otro afectado, Juan Silva de la Torre, indicó que en su caso la deuda del SRI corresponde a devoluciones desde septiembre de 2025.

El pasado 14 de marzo en Guayaquil, un grupo de adultos mayores denunció los retrasos que hay en el proceso de la devolución del IVA. FRANCISCO FLORES

Menos gastos reconocidos en 2026

A los retrasos se suma un cambio clave: la devolución del IVA ahora se limita a cuatro rubros específicos:

Alimentación

Salud

Vestimenta

Construcción

Esto deja fuera consumos que antes eran considerados, como productos cosméticos, servicios de cuidado personal, electrodomésticos o combustible.

(Le puede interesar leer: Rechazan demanda por devolución del IVA: ¿qué vías legales quedan para jubilados?)

¿Por qué se rechaza la devolución del IVA?

Entre las principales causas están:

Errores en los datos bancarios

Documentación incompleta

Inconsistencias en las facturas

Limitaciones del sistema

Para muchos usuarios, especialmente adultos mayores y cuidadores de personas con discapacidad, el trámite se ha vuelto más difícil. La falta de automatización total y la necesidad de validaciones adicionales obligan, en algunos casos, a recurrir a terceros para completar el proceso, lo que implica costos adicionales.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!