¿Te conviene jubilarte ya? Esto recibirías del IESS según tu edad y aportes

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El IESS revisa todo tu historial laboral y de ahí selecciona los 5 mejores años de sueldo para calcular la pensión.



Tener 180 aportes y 65 años permite jubilarse; seguir aportando solo conviene si mejoras tu salario en los últimos años.



La edad y la planificación son claves: decidir cuándo jubilarse impacta directamente en el monto de la pensión del IESS.

Decidir cuándo jubilarse en Ecuador no es solo una cuestión de edad. Detrás de esa decisión hay cálculos, reglas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, sobre todo, una planificación financiera que puede marcar una diferencia significativa en el monto de la pensión. Aunque muchos afiliados creen que basta con cumplir años o acumular aportes, especialistas advierten que el momento de retiro puede impactar directamente en lo que recibirás mes a mes.

Según explica la experta en nómina y derecho laboral Claudia Garzón, uno de los principales problemas es la desinformación: “La mayoría de personas se confunden pensando que es solo una jubilación, pero existe la del IESS y la patronal” . En este contexto, entender cómo funciona la jubilación del IESS resulta clave para tomar una decisión informada.

Cómo se calcula la pensión del IESS

El cálculo de la jubilación no es automático ni uniforme para todos los afiliados. Depende de dos factores principales: la edad y el número de aportaciones.

En Ecuador, las condiciones más comunes son:

60 años de edad con 360 aportaciones (30 años).

65 años de edad con 180 aportaciones (15 años).

A partir de ahí, el IESS aplica una fórmula basada en el historial salarial del afiliado. Garzón detalla que “la base de cálculo de la pensión será igual al promedio de cinco años de mejores sueldos o salarios sobre los cuales se aportó” .

Esto significa que no importa tanto cuánto ganaste al inicio de tu vida laboral, sino cuánto percibiste en tus mejores años. En ese sentido, la especialista enfatiza: “La variable que pesa más son los sueldos, promedio de sueldos” .

Además, existe un piso mínimo. Para 2026, la pensión más baja equivale a 241 dólares, es decir, la mitad del salario básico unificado.

Lea también|Perspectivas del IESS: ¿Qué reformas estructurales necesita?

¿Conviene seguir aportando o esperar la jubilación?

Uno de los errores más frecuentes entre los afiliados es continuar aportando sin analizar si realmente les conviene.

Garzón plantea un caso común: “Hay personas que tienen ya 180 aportaciones y tienen 62 años (…) ¿para qué sigue una persona aportando si ya tiene las aportaciones y no va a llegar a las 360?”

En estos casos, la recomendación puede ser simplemente esperar a cumplir la edad requerida para jubilarse. Sin embargo, hay excepciones. Continuar aportando sí puede ser útil si el afiliado busca mejorar su pensión elevando su salario en los últimos años.

De hecho, la experta aclara que solo tendría sentido seguir aportando si esto implica ingresos más altos: “A menos que tú quieras aportar con valores altos para que esa jubilación mejore en el tiempo”

La edad: el factor que puede cambiarlo todo

Más allá de los aportes, la edad juega un papel determinante en la decisión. No es lo mismo jubilarse a los 60 que a los 65 años, ni tener 45 años con aportaciones pendientes que estar cerca del retiro.

“La edad es el determinante. Según la edad, depende cuánto tiempo más tendrás que aportar”, explica Garzón .

Por ejemplo: Una persona de 45 años aún puede planificar su jubilación, mejorar su salario y alcanzar mejores condiciones.

En cambio, alguien de 60 años con aportes mínimos probablemente no obtenga grandes beneficios al seguir aportando si no mejora su ingreso.

La clave, según la especialista, está en anticiparse y no dejar la decisión para el final de la vida laboral.

Lea también|Devolución del IVA: por qué se retrasa y cómo evitar que te rechacen el trámite

Errores comunes que afectan la pensión

La falta de información también lleva a cometer errores que pueden reducir el monto de la jubilación. Entre los más frecuentes están:

No exigir que el empleador aporte sobre el salario real

Tener empleadores en mora con el IESS

Desconocer el cálculo de la pensión

No planificar los últimos años de aportes

Garzón advierte que muchos afiliados ni siquiera saben cómo se calcula su pensión: “Nadie hace estos cálculos en Excel normalmente. La gente ingresa al portal del IESS y deja que el sistema haga todo”

Más que una decisión laboral, una decisión financiera

Jubilarse no solo implica dejar de trabajar, sino definir cómo serán los ingresos en la etapa final de la vida. Para algunos, incluso representa un cambio emocional importante.

Garzón lo resume así: “Es una decisión personal que va alineada a la parte financiera (…) hay que mentalizarla como un beneficio” .

En un contexto donde el sistema de pensiones enfrenta debates sobre su sostenibilidad, entender las reglas actuales y planificar con tiempo puede marcar la diferencia entre una jubilación ajustada o una más estable.

El edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en la ciudad de Quito.Archivo/Expreso

Planificación y estrategia: la clave para una mejor pensión del IESS

Saber si conviene jubilarse ahora o esperar no tiene una respuesta única. Todo depende de la edad, los años de aportes y, sobre todo, del nivel de ingresos registrados en el IESS. La evidencia apunta a una conclusión clara: quienes planifican con anticipación y optimizan sus últimos años de aportación tienen mayores probabilidades de recibir una pensión más alta. En un sistema donde el cálculo prioriza los mejores salarios, la estrategia puede ser tan importante como el tiempo trabajado.